Vinitaly 2025, al via la 57esima edizione: i dati su enoturismo

L’enoturismo in Italia si conferma una colonna portante della nostra economia, con un trend di crescita costante che lo rende sempre più strategico per il comparto agroalimentare e turistico. Circa 13,4 milioni di italiani scelgono esperienze a tema vino, con una crescente diversificazione nelle preferenze tra giovani e anziani. Nei primi 10 mesi dell’anno appena concluso, le spedizioni all’estero dei vini tricolore hanno superato i 6,74 miliardi di euro

Vinitaly (prima fiera del vino e dei distillati rivolta agli operatori del business sui mercati internazionali) dal 6 al 9 aprile a VeronaFiere, ospiterà 4mila cantine, consolidandosi come riferimento per il settore vinicolo. Dai dazi Usa ai vini dealcolati e le nuove abitudini di consumo, il piano strategico mira a rafforzare il business internazionale. Tra gli eventi chiave masterclass, degustazioni e Vinitaly Operawine. Presenti anche Sol, Xcellent Beers ed Enolitech. La fiera ospiterà anche quest’anno oltre 4.000 espositori e la manifestazione sarà divisa in varie aree tematiche tra cui Vinitalybio, International wine, Vinitaly tasting, Vinitaly design, Micro Mega Wines and Enolitech.

Il report di Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare)

L’enoturismo in Italia è in piena espansione: secondo un recente report di Ismea, il 64,5% dei turisti ha scelto almeno un’esperienza a tema vino negli ultimi tre anni. Questo dato, tradotto in valori assoluti, corrisponde a circa 13,4 milioni di persone, un numero significativo che dimostra come il vino stia diventando un elemento centrale nelle scelte di viaggio degli italiani.