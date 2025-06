Usa, la Fed lascia i tassi invariati e taglia il Pil. L'ira di Trump

La Fed lascia i tassi di interesse invariati nonostante il pressing di Trump. Il costo del denaro resta fermo tra il 4,25% e il 4,50%, livello al quale sono da dicembre. Ma la previsione resta per due tagli nel 2025 da un quarto di punto, per una riduzione complessiva del costo del denaro dello 0,50%. “La Fed dovrebbe tagliare”, ha detto il presidente nel pomeriggio, affermando che i tassi dovrebbero essere 2,5 punti più bassi e se così fossero “risparmieremmo miliardi di dollari sul debito. Ma Powell non lo farà, sta facendo un cattivo lavoro. Non è intelligente, è uno stupido. Mi odia”, aveva detto.