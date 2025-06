Prima prova Maturità 2025, cos'è il New Deal del presidente Roosevelt

Negli ultimi anni, di fronte a crisi economiche ricorrenti, molti politici hanno evocato l’idea di un “nuovo New Deal” come possibile rimedio. Il termine – che in inglese significa “nuovo patto” – richiama il complesso di politiche adottate dal governo statunitense dopo la crisi del 1929. A febbraio, ad esempio, il presidente di Confindustria ha invitato le forze politiche a stringere “un New Deal tra le forze produttive del paese”, un’esortazione già condivisa in passato da vari leader del Partito Democratico e di altre aree politiche. Proprio oggi ricorre l’ottantesimo anniversario dell’approvazione del primo provvedimento del New Deal originale, simbolo di una stagione di interventismo statale senza precedenti negli Stati Uniti.