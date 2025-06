Maturità 2025, oggi la prima prova scritta d'italiano. LIVE

Oggi, mercoledì 18 giugno 2025 alle 8:30, oltre 524 000 studenti in tutta Italia affrontano la prima prova scritta, il tema di italiano. Gli studenti potranno scegliere tra sette tracce, suddivise in tre tipologie: tipologia A (analisi del testo), B (testo argomentativo) e C (tema d’attualità). Tra le possibili tracce per l’analisi del testo figurano autori del calibro di Italo Calvino, Eugenio Montale, Gabriele D’Annunzio, con possibili omaggi a Dante o Manzoni in occasione di importanti anniversari. Molto gettonati anche l’intelligenza artificiale e questioni etico-sociali legate ai grandi eventi storici – dalla Seconda guerra mondiale al Muro di Berlino – considerate ideali spunti per il testo argomentativo o di attualità.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: