Maturità 2025: chi è Telmo Pievani, filosofo del testo argomentativo

Evoluzionista di fama internazionale e saggista prolifico, si è formato all'Università degli Studi di Padova, dove si è laureato in Filosofia della Scienza. La sua carriera accademica lo ha portato a ricoprire ruoli di prestigio, culminando nella posizione attuale di professore ordinario di Filosofia delle Scienze biologiche ascolta articolo

Una delle tracce proposte all'esame di Maturità 2025 è tratta da "Un quarto d'era (geologica) di celebrità" di Telmo Pievani, filosofo specializzato in evoluzione. Il testo è stato pubblicato sulla rivista trimestrale “Sotto il Vulcano” che riflette sull’impatto ambientale (con relative tracce materiche) della nostra attuale civiltà e della cementificazione del territorio. Negli ultimi anni, Pievani è diventato un punto di riferimento imprescindibile per chiunque voglia comprendere le sfide e le complessità del mondo contemporaneo attraverso la lente rigorosa e affascinante della biologia evoluzionistica (MATURITÀ 2025, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA DELLA PRIMA PROVA).

Telmo Pievani - ©Ansa

La prima cattedra italiana di Filosofia delle Scienze biologiche Nato a Gazzaniga (Bergamo) nel 1970, è autore di quasi 400 pubblicazioni nazionali e internazionali e oggi professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova, dove detiene la prima cattedra italiana di Filosofia delle Scienze Biologiche. Nel suo percorso accademico, che lo ha portato anche negli Stati Uniti per attività di ricerca in biologia evolutiva e filosofia della biologia, Pievani ha insegnato dal 2005 al 2012 alla Bicocca di Milano, città in cui si è laureato. Dal 2012 insegna anche Bioetica e Divulgazione naturalistica e ha ricoperto per sette anni il ruolo di delegato alla comunicazione scientifica dell’ateneo patavino. Approfondimento Maturità 2025, tra le tracce della prima prova Pasolini e Borsellino