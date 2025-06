Rifare la maturità per rivivere l’emozione: a Firenze si torna in aula

Al liceo classico Galileo Galilei di Firenze la maturità si può rifare per scelta e per gioco. Si chiama “Rimaturità” l’iniziativa che permette agli ex studenti di tornare sui banchi e cimentarsi con la temuta seconda prova, tra vocabolari, versioni di latino o greco e tanta emozione. Dalla signora di 89 anni al parroco, fino agli ex alunni dell’era Covid: storie diverse si incontrano per rivivere un momento irripetibile, tra nostalgia e sfida