La notte del 18 giugno migliaia di maturandi si sono radunati, come da tradizione, nel piazzale San Martino a Napoli per celebrare la notte prima degli esami di Maturità 2025, la cui prima prova si è tenuta il 18 giugno mattina. Dopo il countdown verso la mezzanotte, la piazza è esplosa in cori festosi, applausi e l'immancabile canzone di Antonello Venditti, simbolo di un rito collettivo carico di emozione e attesa.