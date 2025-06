Come affrontare la Maturità ai tempi dell’IA

Uno studente su quattro è convinto che userà l’IA all’esame senza essere scoperto. Ma le prove saranno più difficili per i moltissimi che dovranno fare a meno dei chatbot, dopo averli interpellati per un anno intero. Tutti gli alunni corrono ai ripari: usano l'IA per fare schemi, brainstorming o porsi domande. Ma il comparto scuola affronta la sua prima vera Maturità da intelligenza artificiale senza aver cambiato le regole