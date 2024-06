Estate 2024, i 20 nuovi gelati da non perdere: quali sono

Coni, stecchi e vaschette: ci sono novità per tutti i gusti. Tra frutta esotica, cocco e caramello i must di questa stagione sperimentano tra croccantezza e cremosità; accanto ai classici rivisitati c'è spazio anche per i sapori e gli abbinamenti più strani, come dattero e caramella mou. E c'è anche il gelato di Nutella