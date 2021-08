1/17 ©Ansa

Il caldo torrido degli ultimi giorni si fa sentire non solo per gli umani ma anche per gli animali. Per combattere gli effetti delle alte temperature, agli ospiti del Bioparco di Roma sono stati dati ghiaccioli e frutta fresca. Un piccolo ristoro per affrontare l’afa. Ecco come orsi, scimmie e altri animali del parco romano se la sono cavata con i loro pasti

