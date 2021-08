Tra le razze più a rischio ci sono i brachicefali come Chow Chow, Bulldog Inglesi e Bouledogue Francesi. Tra le raccomandazioni degli esperti: mai lasciarli in auto, niente sforzi nelle ore più calde, acqua fresca sempre a disposizione. E la startup al femminile Bullfit Fashion ha pensato a B-cool, una linea d’abbigliamento per cani composta da capi refrigeranti intelligenti