Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 agosto: la rassegna stampa

Diversi i temi sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi. Spazio per gli sviluppi nella guerra in Medioriente, con l'avanzata dei tank israeliani su Gaza City e su quelli legati all'Ucraina con Trump che chiede altro tempo per arrivare alla pace tra Mosca e Kiev. Focus poi sui dazi Usa-Ue, sullo sgombero a Milano del Leoncavallo, sullo stop di Mediobanca all'offerta su Banca Generali e sulla morte dell'alpinista italiano Luca Sinigaglia in alta quota
- La guerra in Medioriente in primo piano: "Israele avanza a Gaza City". Conflitto in Ucraina, Trump: "15 giorni per la pace a Kiev". Milano, "sgombero e lite per il Leoncavallo". Sala: "Non sapevo", Meloni: "No a zone franche". Economia, Mediobanca: "Stop dei soci all'offerta su Banca Generali". Spazio poi per la morte dell'alpinista Luca Sinigaglia
- Apertura economica: "Dazi, il conto dell'Europa". Con gli Usa "intesa al 15% per la maggior parte dell'export Ue, compresi farmaci e auto". Mediobanca: "No a Banca Generali, Nagel accusa". Medioriente, Gaza City: "Avanzano i tank israeliani. Lite Meloni-Schlein". Ucraina: "Tra Putin e Zelensky incontro più lontano", e Trump "fa un passo indietro". Milano: "Blitz al Leoncavallo, sgombero e polemiche".
- Gaza: "Netanyahu senza pietà". Il premier israeliano: "Subito negoziati sugli ostaggi, prenderemo la Striscia anche in caso di accordo. Hamas non resterà". Ucraina, "frenata degli Stati Uniti nelle trattative". Mediobanca: "Nagel sconfitto, così si ridisegna la finanza italiana". Intervista ad Anna Negri, figlia del leader di Potere Operaio: "Papà non sapeva amarmi". Milano: "Chiuso il Leoncavallo, lite su CasaPound"
- "Dazi al 15%, si tratta sul vino". Ufficiale l'accordo Usa-Europa su auto, chip e farmaci. Ancora "sei mesi di trattative per il settore agroalimentare che teme la stangata". Medioriente, "gli israeliani a Gaza City". Meloni e la Ue: "Fermatevi". Mediobanca: "L'assemblea boccia Nagel, no dei soci all'Ops su Banca Generali". Ucraina: "Sui territori e le garanzie per Kiev il Cremlino alza il prezzo per la pace". Milano: "Leoncavallo sfrattato dopo 31 anni". Luca Sinigaglia: "Morte a quota 7mila per l'alpinista-eroe"
- Calcio, Inter: "Diouf nel motore". Ecco il rinforzo "che cambia il centrocampo" dei nerazzurri: il francese è costato 20 milioni più 5 di bonus. Playoff di Conference League: "Fiorentina a valanga, ma Kean vede rosso". Intervista a Capello: "Milan attento, Allegri merita attaccanti top". Napoli, "contatto con Hoijlund". Si ritira dal calcio, a 29 anni, Jacub Jankto.
- Calciomercato in apertura. Napoli: "Conte vuole il sì di Hojlund, pressing totale sul danese". Inter: "Preso Diouf". La Roma resta "appesa a Sancho". Playoff di Conference League, la Fiorentina vince in trasferta e arriva "la firma di Kean" per il rinnovo di contratto. Serie A, si riparte: domani le prime quattro gare.
- "Zhegrova, solo Juve". L'ala del Lilla "respinge il Marsiglia e aspetta Tudor". Mentre Comolli sta trattando "in modo serrato con l'Atletico Madrid per cedere Nico Gonzalez". Torino, arriva Asllani: "Non vedo l'ora". Inter: "I muscoli di Diouf per Chivu". Spareggi di Conference: "La Fiorentina vola ma Kean vede rosso". Ciclismo, Vuelta: "Torino piazza di Spagna". Tennis: "Sara&Andrea, Big Italy!"
- L'inchiesta urbanistica su Milano in apertura: "Il giallo sulle chat sparite" e "le battute sul costruttore Catella in risposta ad un comizio". Ma nelle carte "viene omesso il contesto per sostenere il teorema dei pm". Dopo 31 anni "il governo sfratta il Leoncavallo". Ucraina, il piano dei Volenterosi: "Risposta armata in 24 ore". Medioriente: "Netanyahu dà il via libera per occupare Gaza City". Accordo Europa-Usa: "Dazi, ecco l'intesa sul 15%"
- L'intrigo internazionale del Nord Stream 1 e 2 in primo piano. "Gasdotti, grosso guaio: preso l'agente ucraino", uno dei sabotatori. Medioriente: "Netanyahu evoca i negoziati e rischia un Vietnam". Milano: "Blitz elettorale sul Leoncavallo, CasaPound salva". Economia: "I CaltaMeloni ora si prendono pure Generali"
- L'intesa Usa-Ue in apertura: "Dazi al 15% su auto e farmaci, sul vino no". Tajani: "Ora uno shock dalla Bce, giù i tassi". Mediobanca: "I soci bocciano l'ops su Banca Generali". Superbonus: "Il conto finale per le villette è solo di 13 miliardi". Medioriente: "L'Idf colpisce Gaza City, 21 Paesi contro i nuovi coloni in Cisgiordania". Ucraina: "Trump fa un passo indietro e Putin bombarda"
- "Cucù, il Leonka non c'è più". Sfrattato lo storico centro sociale occupato a Milano, Meloni: "Non ci sono zone franche". La sinistra parla di "regime" e pensa a come salvarlo. Intervista a Matteo Salvini: "Perchè sul Ponte cambieranno tutti idea". Dazi Usa-Ue: "C'è l'accordo finale". Ucraina: "Putin fa il vago, Trump ha finito la pazienza". Mediobanca: "Schiaffo a Nagel, bocciata l'Ops su Banca Generali"
- Dazi: "L'accordo tra Ue e Usa archivia la guerra commerciale". Medioriente: "La via tragica e necessaria di Israele". Ucraina: "Il ritmo della pace a Kyiv". Sovraffollamento carcerario: "Anm sdoppiata". Mediobanca: "Nagel bocciato". Spazio anche per una vignetta che fa riferimento allo sgombero del Leoncavallo a Milano
- "Febbre da Leoncavallo". Sgomberato lo storico centro sociale milanese, "un blitz nella città vuota mentre erano avviate le trattative per il trasloco". Medioriente: "L'83% degli uccisi a Gaza sono civili", lo dicono "i database dell'intelligence israeliana". Guerra commerciale: "Dazi, firmato l'accordo finale tra Usa e Ue". Politica, il caso Puglia: "Decaro 'rottamatore' prepara la sfida a Schlein"
- "Netanyahu attacca, Putin anche. La diplomazia di Trump è un fake". Al via la nuova invasione della Striscia, "migliaia di gazawi in fuga verso sud". Mosca "bombarda l'Ucraina, il tycoon pensa al passo indietro". Dazi: "Accordo finale tra Usa e Ue, nesusno sconto al Made in Italy". Banche: "La vittoria sporca del governo". Milano: "Sgomberato il Leoncavallo"
- "C'è ancora domani". Partono le operazioni di Israele a Gaza City "per debellare il virus Hamas. Infrastrutture, lavoro e libertà: ora i gazawi possono sperare nel futuro". Il commento sul conflitto: "Israele come gli Alleati a Berlino nel 1945 per liberare la Strisica dai neo-nazisti". Usa-Ue: "Dichiarazione congiunta per i dazi al 15% anche sulle auto"
- "Israele entra a Gaza City, condanna di Ue e Meloni". Netanyahu: "Ora liberiamo gli ostaggi". L'Europa contro "la divisione della Cisgiordania". Guerra in Ucraina: "Vertice Mosca-kiev muro contro muro. E Trump si sfila". Milano: "Sipario sul Leoncavallo". Dazi Usa-Ue: "Intesa finale al 15% per auto, chip e farmaci". Kirghizistan: "Alpinista eroe muore per salvare una collega"