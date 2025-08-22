Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 agosto: la rassegna stampa

Diversi i temi sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi. Spazio per gli sviluppi nella guerra in Medioriente, con l'avanzata dei tank israeliani su Gaza City e su quelli legati all'Ucraina con Trump che chiede altro tempo per arrivare alla pace tra Mosca e Kiev. Focus poi sui dazi Usa-Ue, sullo sgombero a Milano del Leoncavallo, sullo stop di Mediobanca all'offerta su Banca Generali e sulla morte dell'alpinista italiano Luca Sinigaglia in alta quota