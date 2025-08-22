Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Etna, nuovo sopralluogo del Corpo forestale nelle scorse ore

Cronaca
©Ansa

Raggiunta la frattura apertasi il 20 agosto a quota 3100 m s.l.m., mentre si registra una significativa trasformazione del paesaggio nella zona della bocca effusiva di quota 2.900 m, attiva dal 14 agosto

ascolta articolo

Il Corpo forestale della Regione siciliana ha effettuato nella serata di ieri un nuovo sopralluogo nelle aree sommitali dell’Etna interessate dall’attuale fase eruttiva. In particolare, è stata raggiunta la frattura apertasi il 20 agosto a quota 3100 m s.l.m., mentre si registra una significativa trasformazione del paesaggio nella zona della bocca effusiva di quota 2.900 m, attiva dal 14 agosto: qui la lava si è ingrottata formando un piccolo hornitos, struttura conica generata da espulsione lavica.

Aggiornamenti costanti da parte dell'Ingv

L’attenzione sul fenomeno rimane massima, con aggiornamenti costanti da parte dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), che ha comunicato quanto segue: “La bocca effusiva situata a circa 3200 m s.l.m., sul fianco meridionale del Cratere di Sud-Est, presenta attività di spattering e alimenta un flusso lavico diretto verso sud-ovest. Il fronte più avanzato ha raggiunto quota 3030 m s.l.m. Prosegue l’attività effusiva dalle bocche a 3100 m e 2980 m s.l.m. L’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est continua, con lanci di prodotti piroclastici oltre l’orlo craterico.” È attualmente in corso un vertice in prefettura per la valutazione della situazione e il coordinamento delle misure di sicurezza

Cronaca: Ultime notizie

Etna, nuovo sopralluogo del Corpo forestale nelle scorse ore

Cronaca

Raggiunta la frattura apertasi il 20 agosto a quota 3100 m s.l.m., mentre si registra una...

Detenuto fugge da carcere di Palmi: è un boss della Sacra Corona Unita

Cronaca

È Marino Massari, di 35 anni, l'uomo evaso nel pomeriggio dal carcere di Palmi e ripreso a...

Nord Stream, confermato il carcere per il cittadino ucraino arrestato

Cronaca

La prossima udienza è stata fissata al 3 settembre per decidere sulla consegna alla Germania, a...

Ragusa, 15enne morto travolto da un trattore: indagini in corso

Cronaca

Il giovane, Andrea Passalacqua, è stato trovato senza vita vicino a una stalla: ancora da...

Taormina, obbligo di esporre rifiuti di notte: polemiche dei residenti

Cronaca

Il primo cittadino ha emesso un'ordinanza che impone ai residenti di esporre i rifiuti tra l'1,30...

Cronaca: i più letti