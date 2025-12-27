Morta Fernanda Contri, prima donna giudice della Corte costituzionale

Avvocata, giurista, e protagonista di spicco della vita istituzionale italiana del secondo Novecento, è morta all'ospedale di Rapallo all'età di 90 anni. È stata una delle figure femminili più autorevoli e innovative della Repubblica: fu la prima donna giudice della Corte costituzionale, prima donna a ricoprire incarichi apicali a Palazzo Chigi, ministra e componente del Consiglio superiore della magistratura

È stata una delle figure femminili più autorevoli e innovative della Repubblica: prima donna giudice della Corte costituzionale, prima donna a ricoprire incarichi apicali a Palazzo Chigi, ministra, componente del Consiglio superiore della magistratura, punto di riferimento nel diritto di famiglia, nella tutela dei minori e nei diritti fondamentali. Fernanda Contri, avvocata e giurista, e protagonista di spicco della vita istituzionale italiana del secondo Novecento, è morta all'ospedale di Rapallo (Genova) all'età di 90 anni. La vita di Contri è stata segnata dal rigore giuridico, dal senso dello Stato e da un impegno costante per l'affermazione del ruolo delle donne nelle istituzioni.

A Palazzo Chigi nel governo Ciampi

Nel 1985 Fernanda Contri venne nominata giudice aggregata della Corte costituzionale, preludio a un percorso che l'avrebbe portata ai vertici della giustizia costituzionale. L'anno successivo fu eletta dal Parlamento in seduta comune al Consiglio superiore della magistratura, dove svolse un ruolo centrale: fece parte del Comitato Antimafia, fu vicepresidente della Sezione disciplinare e presidente della IV Commissione referente. In quegli anni maturò anche una profonda amicizia con Giovanni Falcone, conosciuto nel 1983 a un convegno a Genova, con il quale condivise riflessioni e preoccupazioni sul contrasto alla criminalità organizzata.

La sua esperienza e il suo profilo istituzionale la portarono a Palazzo Chigi. Nel giugno 1992, su nomina del presidente del Consiglio Giuliano Amato, divenne segretaria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri: fu la prima donna a ricoprire questo incarico. Nell'aprile 1993 entrò nel governo Ciampi come ministra per gli Affari sociali. Da ministra si occupò di politiche per l'immigrazione, assistenza sociale e aiuti umanitari, lavorando in particolare sull'emergenza legata alla guerra nella ex Jugoslavia. Predispose un disegno di legge sui principi di tutela dei diritti del minore e avviò un progetto organico sulla disciplina della condizione giuridica dello straniero in Italia.