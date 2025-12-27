Sindaco del Salernitano aggredito in strada da sconosciuto: fratture

I fatti sono avvenuti ieri sera, quando il primo cittadino di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, è stato avvicinato da uno sconosciuto, che lo ha colpito con un oggetto, probabilmente un bastone, provocandogli ferite. Operato in ospedale per diverse fratture. I carabinieri indagano sul movente

Il sindaco di Castiglione del Genovesi, comune in provincia di Salerno, Carmine Siano, è stato aggredito ieri sera in strada da uno sconosciuto che, da quanto si apprende, lo ha colpito con un bastone. Il fatto è accaduto intorno alle 20.45 a poca distanza dall'abitazione del primo cittadino.

L'identità dell'aggressore - che avrebbe agito con il volto coperto - così come i motivi, al momento, restano sconosciuti. L'amministratore del piccolo Comune salernitano ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato in ospedale a Salerno dai sanitari del 118.

Operato per diverse fratture

Sottoposto ad un intervento chirurgico ora è ricoverato in Ortopedia nell'ospedale di Salerno. Siano, colpito violentemente con un bastone o forse una spranga, ha riportato una frattura scomposta alla gamba sinistra, una frattura composta al braccio sinistro, la frattura delle dita della mano destra, una ferita sulla tempia sinistra e ferite multiple estese su tutto il corpo e in particolare sul viso. I carabinieri della compagnia di Salerno sono al lavoro per ricostruire la dinamica e soprattutto il movente di quanto accaduto.