Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 agosto: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani troviamo il vertice sull'Ucraina a Washigton tra Donald Trump, Volodymyr Zelensky e i leader europei. Il presidente Usa ha promesso di "aiutare Kiev", mentre Starmer e Macron chiedono un "cessate il fuoco". Spazio anche ai due morti in Italia, in 48 ore, a seguito dell'uso del taser. Infine, il ritiro di Jannik Sinner dalla finale a Cincinnati contro Carlos Alcaraz: "Non riesco a muovermi, mi dispiace per i tifosi"