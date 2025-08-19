Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 agosto: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani troviamo il vertice sull'Ucraina a Washigton tra Donald Trump, Volodymyr Zelensky e i leader europei. Il presidente Usa ha promesso di "aiutare Kiev", mentre Starmer e Macron chiedono un "cessate il fuoco". Spazio anche ai due morti in Italia, in 48 ore, a seguito dell'uso del taser. Infine, il ritiro di Jannik Sinner dalla finale a Cincinnati contro Carlos Alcaraz: "Non riesco a muovermi, mi dispiace per i tifosi"
- In apertura il vertice sull'Ucraina a Washington a cui hanno partecipato il presidente Usa, Zelensky e i leader europei: "Trump promette di aiutare Kiev". Merz e Macron chiedono il "cessate il fuoco" e Meloni rimarca: "Uniti per la pace". In prima pagina anche il tennis, con il ritiro di Sinner dalla finale a Cincinnati: "Non riesco a muovermi", ha detto il numero uno al mondo. Spazio anche al caso dell'uomo morto a Genova a seguito dell'uso del taser da parte dei carabinieri
- Il vertice a Washington domina ancora l'apertura: "Uniti per la difesa di Kiev". Durante l'incontro, "telefonata a Putin". Zelensky offre un'intesa: "100 miliardi di armi Usa pagate dall'Europa in cambio di garanzie di sicurezza". La premier Meloni però di dice "contraria a inviare soldati italiani". In prima pagina anche l'addio a Pippo Baudo: "La lezione di Baudo per una tv del futuro"
- "L'Europa allunga la vita a Zelensky" è l'apertura de La Stampa sul vertice a Washington. Intanto, Trump sente Putin: "Sto preparando un summit con i due presidenti in guerra". Sulla questione, l'approfondimento di Anna Zafesova: "Forza o diplomazia, il bivio di Volodymyr". Spazio anche ai casi dei due morti "in 48 ore" a seguito dell'uso del taser. In prima pagina anche la tecnologia: "Chatbot e bancomat, psicoanalisi con l'Ai"
- L'incontro tra Trump-Zelensky-leader Ue resta ancora in apertura: "Ucraina, percorso per la pace". Trump annuncia un "trilaterale con Putin in 7-15 giorni". Meloni: "Siamo forti perché uniti". In prima pagina anche la guerra a Gaza: "Israele non ferma l'occupazione di Gaza. Hamas: sì al rilascio, ma di soli 10 ostaggi". Spazio anche all'addio a Pippi Baudo: "Il Delle Vittorie sarà il Teatro Baudo". Focus economico: "Spread ai minimi nel bilancio 2025: deficit sotto il 3%". Due casi di morti a seguito dell'uso del taser in due giorni
- In apertura l'infortunio di Romelu Lukako che "cambia" le priorità del Napoli: "Fuori almeno 100 giorni". In prima pagina anche il "ritiro shock" di Jannik Sinner durante la finale a Cincinnati: "Non sto in piedi", ha detto il numero uno al mondo. Alcaraz lo abbraccia. Poi, chiusa la trattativa tra Inter e Atalanta su Lookman: "Inter si ritira, l'Atalanta ora lo punirà"
- "Hojlund entra il Napoli" è l'apertura di oggi del Corriere dello Sport. Infortunio per Lukaku che resta "fuori quattro mesi". Spazio anche all'arrivo di Bailey alla Roma: "Preso il giamaicano ma a Gasperini non basta". E ancora: "Due milioni all'Aston Villa per il prestito e altri 22 per il riscatto". In prima pagina anche il ritiro di Jannik Sinner nella finale a Cincinnati contro Alcaraz: "Non riesco a muovermi, mi dispiace per i tifosi"
- "Juve: ciao Douglas. Kolo, il via libera" è il titolo d'apertura di oggi di Tuttosport. "Vertice del dg con il patron Marinakis: oltre 30 milioni per i bianconeri. Il francese si allena con le riserve del Psg per arrivare in forma". Spazio anche al Torino: "Il nuovo Toro riparte da Vlasic". Poi, il ritiro di Sinner dalla finale a Cincinnati: "Troppo caldo, mi sento male". Infine, il ciclismo: "Vingegaard alza la voce: 'Vinco io!'"
- In apertura i decreti in attesa di attuazione: "Ancora bloccati 2,8 miliardi". Spazio anche allo spread Italia-Francia, "sotto i 10 punti: mai così dal 2005". In prima pagina anche il lavoro: "Operativo il pacchetto Cig". Poi, la denuncia di Amnesty International sulla guerra a Gaza: "Israele usa la fame come arma di guerra". Infine, il vertice sull'Ucraina a Washington, con Trump che rassicura Zelensky: "Avrete una solida difesa". Nel frattempo, si attende il trilaterale con Putin
- In apertura il vertice sull'Ucraina a Washington: "Trump seda Zelensky: 'Ora vedremo Putin'". I leader europei "si spaccano": "non parlano più di truppe, vittoria e territori, ma solo di sicurezza". Macron e Merz chiedono il "cessate il fuoco". Spazio anche alla guerra a Gaza, con Hamas che chiede "metà ostaggi e tregua", mentre "Ben-Gvir minaccia Netanyahu". Poi, il caso dei due uomini morti a seguito dell'uso del taser: "Può essere fatale"
- "A un passo dal miracolo" è il titolo d'apertura del Giornale sul vertice a Washington sull'Ucraina. Trump: "Chance per la pace. Chiamerò subito Putin per il trilaterale". I leader Ue: "Giornata storica". L'analisi di Angelo Allegri sull'incontro: "Torna il dialogo, mancano i dettagli". Spazio anche allo sport, con il ritiro shock di Jannik Sinner dalla finale a Cincinnati: "Non sto in piedi"
- "Avanti il prossimo" è il titolo d'apertura del Manifesto sull'incontro Trump-Zelensky-leader Ue alla Casa Bianca. Trump promette "garanzie di sicurezza per l'Ucraina, parlo io con Putin". Per il trilaterale con Kiev e Mosca "serve altro tempo". Spazio anche alla questione migranti: "Nuova stretta, più facile negare l'esilio". Poi, il caso delle due vittime a seguito dell'uso del taser: "Ma la destra ne vuole di più". Infine, la guerra a Gaza: "Hamas: sì all'accordo, Israele temporeggia"
- Il vertice a Washington sull'Ucraina domina ancora la prima pagina: "Spiraglione di pace". L'incontro Trump-Zelensky "stavolta è andato bene", mentre "avanza l'idea di Giorgia sull'ombrello Nato per Kiev". Sul fronte Medio Oriente, "Hamas ha paura: accettata la nuova proposta per il cessate il fuoco a Gaza". Spazio anche al caso delle due vittime a seguito dell'uso del taser: "La sinistra vuole levare il taser agli agenti". Infine, focus economico: "Azzerato pure lo spread con la Francia"
- In apertura ancora il vertice Trump-Zelensky: "Nessuna tregua, ok al trilaterale". Il leader ucraino: "Sì a un incontro con lo zar". Sul tavolo "la cessione del Donbass e le garanzie di sicurezza". L'editoriale di Nadia Urbinati sulla questione: "I debvoli, i forti e gli ignavi: è la filosofia della clava". In prima pagina anche il ministro Schillaci che "chiede soldi per la Sanità": "Batte cassa, Meloni non si fida più". Infine, l'addio a Pippo Baudo: "Pippo Baudo e il contropotere della nostalgia"