Venezia, arrestato presunto assassino di Sergiu Tarna

Svolta nelle indagini sull'omicidio del giovane barista avvenuto il 31 dicembre nel Veneziano. La vittima si chiamava Sergiu Tarna, 25 anni, ed è stato rinvenuto senza vita in un terreno agricolo alla Malcontenta di Mira, ucciso da un colpo di pistola alla testa. E' stato fermato oggi il presunto assassino che, come anticipano Il Gazzettino, La Nuova Venezia e il Corriere del Veneto, sarebbe un agente della Polizia Locale di Venezia.