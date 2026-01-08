Offerte Sky
Venezia, arrestato presunto assassino di Sergiu Tarna

Cronaca

Si tratterebbe - anticipano Il Gazzettino, La Nuova Venezia e il Corriere del Veneto - di un agente della Polizia Locale di Venezia

Svolta nelle indagini sull'omicidio del giovane barista avvenuto il 31 dicembre nel Veneziano. La vittima si chiamava Sergiu Tarna, 25 anni, ed è stato rinvenuto senza vita in un terreno agricolo alla Malcontenta di Mira, ucciso da un colpo di pistola alla testa. E' stato fermato oggi il presunto assassino che, come anticipano Il Gazzettino, La Nuova Venezia e il Corriere del Veneto, sarebbe un agente della Polizia Locale di Venezia. 

Maltempo, ancora temporali, gelo e nevicate al Centro-Sud

Cronaca

Giornata caratterizzata da venti forti, freddo, pioggia e neve fino a quote molte basse al...

Capotreno ucciso a Bologna, pm: “Omicidio commesso per motivi abietti”

Cronaca

Si attende l'udienza di convalida del fermo per Marin Jelenic, il 36enne croato accusato di aver...

Crans Montana, i funerali di 5 giovani vittime italiane. FOTO

Cronaca

Questa mattina nelle scuole si è osservato un minuto di silenzio. Un modo per “ricordare le...

15 foto

Cgil, nella sede di Primavalle a Roma 5 fori di proiettile

Cronaca

"Quanto accaduto ci preoccupa fortemente, anche in relazione ad un clima di ostilità e...

Crans Montana, video mostrerebbe Jessica Moretti scappare con la cassa

Cronaca

Secondo quanto riporta Repubblica, Jessica Moretti sarebbe stata ripresa in un video delle...

