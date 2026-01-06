Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 gennaio: la rassegna stampa

Il ritorno in Italia delle salme dei ragazzi morti nella strage di Capodanno a Crans-Montana, la difesa di Nicolas Maduro direttamente dal carcere in cui è stato condotto dopo il blitz americano su Caracas e la morte di un capotreno di 34 anni a Bologna. Mentre, sugli sportivi, il calciomercato ed il ritorno del campionato con il turno infrasettimanale. Questi i principali argomenti presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola

