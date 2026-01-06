Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 gennaio: la rassegna stampa

Il ritorno in Italia delle salme dei ragazzi morti nella strage di Capodanno a Crans-Montana, la difesa di Nicolas Maduro direttamente dal carcere in cui è stato condotto dopo il blitz americano su Caracas e la morte di un capotreno di 34 anni a Bologna. Mentre, sugli sportivi, il calciomercato ed il ritorno del campionato con il turno infrasettimanale. Questi i principali argomenti presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola
- La strage di Crans-Montana in primo piano: "Le vittime del rogo tornano a casa. Un dolore immenso". Sono arrivate ieri, in Italia, le bare con cinque ragazzi. Spazio poi per il caso Venezuela con l'ex leader Maduro in aula a New York: "Io rapito". L'Onu: "L'America ha violato le regole". Trump intanto punta alla Groenlandia e "minaccia la Colombia". A 95 anni "addio ad Anna Falcone, sorella del giudice antimafia". Bologna: "Capotreno di 34 anni ucciso a coltellate".
- Apertura dedicata ancora alla strage di Capodanno: "L'ultimo viaggio dei ragazzi morti in Svizzera". Mattarella venerdì sarà a Crans-Montana. Venezuela-Usa, Maduro: "Io prigioniero di guerra". L'ex presidente venezuelano in tribunale a New York: "Sono innocente". E Trump minaccia: "Ora tocca anche a Colombia e Messico". Cronaca: "Ucciso alla stazione di Bologna, caccia all'assassino del capotreno".
- "Trump minaccia il Sudamerica" titola in apertura il quotidiano torinese. Maduro intantp è stato "portato in tribunale in manette": si dichiara "innocente" ed un "prigioniero di guerra". Il presidente Usa: "Colombia, Cuba e il Messico sono come il Venezuela". Strage di Crans-Montana: "L'abbraccio". Rimpatriate le salme dei ragazzi italiani morti nella strage di Capodanno
- "L'abbraccio di Roma" è il titolo d'apertura. Dopo la strage di Crans-Montana sono rientrate le salme dei ragazzi, la Capitale "si stringe intorno alla famiglia di Riccardo". Tensioni Usa-Venezuela, Maduro in catene in aula: "Sono innocente". Delitto di Milano della ragazza di Latina: "Aurora provò a difendersi, segni di violenze sul corpo". Bologna: "Capotreno accoltellato a morte da uno squilibrato".
- "Il caso e Chiesa" è il titolo in primo piano. Juventus, David "sotto tiro" mentre Federico vuole il ritorno in bianconero: "Trattativa con il Liverpool". Torna il campionato: "Lautaro - Conte, la sfida dei re". Intervista a Casarin: "Critiche ingiuste, abbissiamo i toni con gli arbitri". Inghilterra: "Una Premier mangia allenatori, United via Amorim".
- "Juve-Chiesa, ci siamo". Contatto dei bianconeri col Liverpool, "ora dipende da Fede" mentre i Reds aprono alla trattativa. Calciomercato: "Cancelo, il Barcellona lo soffia all'Inter". Roma: "Raspadori incerto". Torna il campionato, Napoli: "Neres ci prova". Analisi sugli "arbitri nel caos, comanda il Var". Premier League, United: "Salta anche Amorim".
- "Fede Juve". Stasera contro il Sassuolo bianconeri in campo per ripartire "mentre si tratta per il ritorno di Chiesa". Contatto con il Liverpool, "l'ex bianconero ha già dato il suo ok ma si discute sulla formula". Torino: "Effetto Petrachi, Soumarè l'ultima idea". Calciomercato: "Smacco Inter, Cancelo al Barcellona". Roma: "La zona Champions e Raspadori, ansie Gasp". La polemica: "Arbitri e Var, Capello giù pesante". Premier League: "Lo United silura Amorim".
- New York: "Maduro, via al processo. La sinistra già lo assolve". E Trump ora "minaccia Messico e Colombia". Caso Report: "Il bavaglio rosso". M5s e Ranucci "attaccano il Giornale dopo lo scoop sui dossieraggi". Il centrodestra: "Stampa libera da difendere". La tragedia di Crans-Montana, rientrate le salme dei ragazzi morti: "L'Italia vi abbraccia". Caso di Garlasco: "La prova che può scagionare Stasi".
- Caso Maduro: "Il supertestimone farlocco". Sbugiardato su "5stelle e Poedmos, le accuse sul sito di un finanziatore di Trump". L'ex 007 "già smentito in Italia e in Spagna". Intanto si registra "melina di Meloni si Caracas" e Tajani "andrà in aula solo il 13". Ucraina: "Zelensky scaccia l'ex spia e importa l'ex-vice Trudeau". Israele: "Ennesimo dossier anti-Msf".
- In apertura la questione Usa-Venezuela: "Trump, il picconatore globale". Minacce a Messico, Cuba, Colombia, Iran e "(ancora) Groenlandia" mentre l'ex leader venezualano in tribunale si dichiara "innocente, rapito e prigioniero di guerra". Focus sull'istruzione: "La dispersione scolastica scende sotto al 10% con la spinta del Pnrr". Commercio: "Riparte l'accordo fra Ue e Mercosur".
- In apertura la campagna sul referendum: "Rivolta contro le balle del No". Dopo la denuncia del quotidiano "monta (pure a sinistra) la protesta per la disinformazione dell'Anm". Usa-Venezuela: "Maduro in tribunale, parte il processo". Caso Crans-Montana: "Adesso gli svizzeri fanno pure gli offesi". Famiglia del bosco: "Tempi lunghi, si va al 23 gennaio".
- "Prove tecniche di nuove egemonie", è uno dei titoli in prima pagina. Dall'intelligence dentro Caracas alla guerra in Ucraina: "Le tracce del regime di Cuba, molto più che un'isola". Focus sul Papa: "Il Leone prudente" che "non condanna Trump e ripete che quel che conta è il bene del popolo non dei tiranni". Ancora sul Venezuela: "Intellos che sragionano". Cardini e Cacciari su Maduro: "Quando idee balzane vengono spacciate al supermercato della stravaganza".
- "Trumplandia" è il titolo d'apertura, con focus sul caso Venezuela. Maduro dal carcere: "Sono un prigioniero di guerra". L'ex leader si dichiara "non colpevole", ma Trump "tira dritto". Medioriente: "Israele colpisce a Gaza come tre mesi fa". Strage di Crans-Montana: "Il bar del rogo allargato senza autorizzazione".
- In apertura le vicende legate al caso Venezuela. Maduro: "Sono sempre presidente". E Rodriguez si piega agli Usa: "Lavoriamo insieme per la pace". Groenlandia: "L'Ue balbetta ancora". L'Europa, che teme per l'Ucraina", "adotta la strategia dello struzzo". Strage di Capodanno: "Dolore e abbracci, le salme in Italia". L'approfondimento: "Il tycoon ha bombardato il sogno americano".
- "Effetto domino" è il titolo in primo piano. Trump vuole "liberare gli Usa dalle influenze anti-occidentali" e dopo il blitz in Venezuela "è il turno di Iran, Cuba e Hamas". Medioriente: "Ora l'Iran trema. Khamenei prepara la fuga da Putin?". Referendum: "Elettori ingannati", bufera sul manifesto per il "No" a Milano.
- Strage di Crans-Montana: "Rimpatriate le salme, la lotta per salvare i feriti". Meloni: "Le immagini delle bare colpiscono tutti profondamente". Maduro in carcere: "Sono innocente e prigioniero di guerra". Bologna: "Capotreno di 34 anni ucciso in un parcheggio della stazione".