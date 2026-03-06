L'avvocato della famiglia ha confermato l’ordinanza del tribunale per i minorenni dell'Aquila con la decisione di allontanare la mamma dalla struttura protetta e di separare anche i tre minori. Periti di parte: “Una decisione che ci terrorizza”. Garante Infanzia: "Sospendere trasferimento senza madre". Oggi inizia la perizia psicologica sui piccoli, poi 60 giorni per la relazione
Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso di allontanare Catherine Trevallion, moglie di Nathan, la mamma dei bambini della cosidetta “famiglia del bosco” dalla struttura protetta nella quale le era concesso di stare insieme con i piccoli e di separare anche i tre minori. La notizia è stata confermata dall'avvocato della famiglia, Marco Femminella, prima di entrare nella casa famiglia dove oggi è in programma la perizia psicologica sui bambini. "C'è un'ordinanza di un tribunale che ha una sensibilità talmente alta che noi abbiamo apprezzato che, in pieno svolgimento della consulenza ha deciso di allontanare i bambini e separare la madre". L'avvocato è apparso visibilmente irritato dalla decisione dei giudici.
Periti di parte: “Una decisione che ci terrorizza”
Si tratta di una decisione "che ci terrorizza". Con queste parole Marina Aiello, una delle psicologhe che compone il team dei periti della “famiglia del bosco”, ha commentato la decisione del tribunale dei minorenni dell'Aquila. "Non ho ancora parlato con i genitori - ha detto entrando nella struttura protetta -, siamo qui per fare il colloquio e vedere i bambini. Mi auguro di poterlo fare, questa è la mia speranza. Si tratta di uno sconvolgimento che ha fatto un'escalation di gravità enorme e assurda".
Garante Infanzia: "Sospendere trasferimento senza madre"
L'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Marina Terragni, esprime la sua contrarietà al trasferimento dei bambini senza la madre e chiede che la decisione "venga sospesa" in attesa di "un ulteriore approfondimento medico indipendente". Approfondimento "atto a verificare - spiega - le possibili conseguenze di questo trasferimento-separazione sulla salute dei tre bambini. E auspico pertanto che la decisione di trasferire i minori separandoli dalla madre venga sospesa in attesa degli esiti di questo nuovo esame".
La perizia
Da programma, oggi prende il via la perizia psicologica disposta dal Tribunale dei minori dell'Aquila sui tre bambini che, da quattro mesi ormai, sono ospiti di una struttura protetta. Non è chiaro a questo punto se i test sui bimbi saranno effettuati nella struttura protetta o se, invece, in un altro luogo, come inizialmente chiesto anche dallo stesso team legale che segue la coppia anglo-australiana. I test sui piccoli saranno condotti dalla consulente tecnica d'ufficio nominata dai giudici minorili. La perizia dovrà stabilire lo stato psicologico dei tre bambini e fa seguito a quella sulla capacità genitoriale dei due coniugi, Nathan e Catherine, finita al centro di non poche polemiche nelle scorse settimane. La perizia sui bambini durerà due giorni e i risultati saranno inviati alle parti entro 60 giorni.
Il casolare
Intanto, il proprietario del casolare dato in comodato gratuito alla famiglia, l'ex ristoratore di Ortona Armando Carusi, sottolinea di voler proseguire la locazione solo per un altro anno nonostante la proposta di una fondazione del Nord Italia di voler pagare le spese di locazione fino a quando i tre bambini saranno maggiorenni. "Ho voluto fare questo gesto di solidarietà verso Nathan per favorire il ricongiungimento e, quindi, continuo a sperare che questo avvenga al più presto. Per cui posso accettare un altro anno ma non altro", ha detto. In Comune, poi, non è stato ancora presentato alcun progetto di ristrutturazione del casolare nel bosco da parte di Nathan. Non si esclude, secondo testimonianze raccolte, che la famiglia possa optare di trasferirsi in un casolare più ampio rispetto a quello attuale, sempre nell'area del bosco.
