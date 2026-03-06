L'avvocato della famiglia ha confermato l’ordinanza del tribunale per i minorenni dell'Aquila con la decisione di allontanare la mamma dalla struttura protetta e di separare anche i tre minori. Periti di parte: “Una decisione che ci terrorizza”. Garante Infanzia: "Sospendere trasferimento senza madre". Oggi inizia la perizia psicologica sui piccoli, poi 60 giorni per la relazione

Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso di allontanare Catherine Trevallion, moglie di Nathan, la mamma dei bambini della cosidetta “famiglia del bosco” dalla struttura protetta nella quale le era concesso di stare insieme con i piccoli e di separare anche i tre minori. La notizia è stata confermata dall'avvocato della famiglia, Marco Femminella, prima di entrare nella casa famiglia dove oggi è in programma la perizia psicologica sui bambini. "C'è un'ordinanza di un tribunale che ha una sensibilità talmente alta che noi abbiamo apprezzato che, in pieno svolgimento della consulenza ha deciso di allontanare i bambini e separare la madre". L'avvocato è apparso visibilmente irritato dalla decisione dei giudici.

Periti di parte: “Una decisione che ci terrorizza”

Si tratta di una decisione "che ci terrorizza". Con queste parole Marina Aiello, una delle psicologhe che compone il team dei periti della “famiglia del bosco”, ha commentato la decisione del tribunale dei minorenni dell'Aquila. "Non ho ancora parlato con i genitori - ha detto entrando nella struttura protetta -, siamo qui per fare il colloquio e vedere i bambini. Mi auguro di poterlo fare, questa è la mia speranza. Si tratta di uno sconvolgimento che ha fatto un'escalation di gravità enorme e assurda".

Garante Infanzia: "Sospendere trasferimento senza madre"

L'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Marina Terragni, esprime la sua contrarietà al trasferimento dei bambini senza la madre e chiede che la decisione "venga sospesa" in attesa di "un ulteriore approfondimento medico indipendente". Approfondimento "atto a verificare - spiega - le possibili conseguenze di questo trasferimento-separazione sulla salute dei tre bambini. E auspico pertanto che la decisione di trasferire i minori separandoli dalla madre venga sospesa in attesa degli esiti di questo nuovo esame".