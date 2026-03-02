Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Famiglia nel bosco, i genitori alla tv australiana: "Vogliamo lasciare l'Italia"

Cronaca

"Non vogliamo più avere a che fare con i regolamenti italiani. Il nostro futuro non è in Italia, ma altrove in Europa" hanno dichiarato Catherine e Nathan Trevallion, in una lunga intervista rilasciata ieri a '60 minutes Australia'

ascolta articolo

"Non vogliamo più avere a che fare con i regolamenti italiani. Il nostro futuro non è in Italia, ma altrove in Europa". Così i genitori della famiglia del bosco, Catherine e Nathan Trevallion, in una lunga intervista rilasciata ieri a '60 minutes Australia' e ripresa questa mattina dal Sydney Morning Herald. Il tribunale dei minorenni dell'Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale dei genitori e ha disposto il conseguente allontanamento dei tre bimbi (la figlia di otto anni e i gemelli di sei) che vivono da quasi quattro mesi in una struttura di accoglienza in Abruzzo.

"L'Australia ci aiuti a riportare i bambini a casa"

"L'Australia ci aiuti a riportare a casa i nostri bambini" è l'accorato appello lanciato dai genitori nel corso dell'intervista. Durante il colloquio, Catherine si è detta "delusa" dal comportamento del suo Paese che - a sue dire - non avrebbe aiutato a sufficienza la coppia nelle vicissitudini legali che hanno portato. "Mi sento vuoto di dentro, pieno di tristezza", ha detto Trevallion. "Non si meritano quello che sta succedendo a loro". La coppia è sottoposta a una perizia disposta dallo stesso Tribunale sulla sua capacità genitoriale. "Abbiamo accettato tutto. Il primo mese ho obbedito, ora comincio a difendere i miei figli", ha detto Catherine, raccontando che il figlio, nella casa famiglia, si sveglia la notte urlando e chiedendo aiuto alla madre.

Approfondimento

Famiglia nel bosco, gli psichiatri: "Bambini tornino dai genitori"

Cronaca: Ultime notizie

Grana Padano, ritiro dai supermercati per rischio corpi estranei

Cronaca

Il Ministero della Salute e i supermercati Esselunga hanno segnalato il richiamo precauzionale di...

Tram Milano, autista indagato per disastro ferroviario colposo

Cronaca

Il conducente del mezzo deragliato il 27 febbraio è stato iscritto nel registro degli indagati....

Bologna, sgombero al Pilastro: scontri tra polizia e manifestanti

Cronaca

Una quarantina di attivisti del comitato cittadino 'Mu.Basta', che si oppongono alla costruzione...

Mobilità e sicurezza, tre premi per Anas al Festival di Sanremo

Cronaca

L’Ad di Anas, Claudio Andrea Gemme: “Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i...

Il nuovo spot della Fondazione Cecchettin contro la violenza di genere

Cronaca

La violenza non è uno scatto inaspettato, ma qualcosa che cresce nelle parole, negli sguardi e...

Cronaca: i più letti