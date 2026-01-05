Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 gennaio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi Trump che, dopo l’attacco su Caracas, è tornato a minacciare la Groenlandia, ritenuta necessaria per la difesa degli Stati Uniti, al punto da affermare di averne “bisogno”. Spazio anche alla chiamata Meloni-Machado, “Senza Maduro nuova speranza”. In evidenza la strage di Capodanno di Crans-Montana, in Svizzera: rientrano oggi con un volo di Stato cinque delle sei vittime italiane
- In apertura “Trump: ora voglio la Groenlandia”, con la presa di posizione di “Copenaghen: ‘Senza senso’”. In “Venezuela, Rodríguez presidente ad interim. Il leader Usa: ‘Faccia le cose giuste o pagherà più di Maduro’”, con il richiamo “Meloni-Machado, colloquio e intesa”. In primo piano anche la tragedia di Crans-Montana con “Lo sguardo e le storie dei sei ragazzi morti nel rogo”. In spalla “Cartelli e slogan. Così i politici sviliscono il Parlamento”.
- La prima pagina apre con “Trump: ora la Groenlandia”, “Dopo il Venezuela la minaccia di un altro attacco: ‘Ci serve assolutamente’. La premier danese protesta: insensato. Primo giorno in carcere di Maduro. La Casa Bianca non riconosce il governo Rodriguez: faccia le cose giuste o pagherà”. Ampio spazio dedicato alla situazione di Caracas con il racconto “Caracas si risveglia divisa sul raid e in fila per l’acqua”. In evidenza anche il rientro delle salme di 5 delle 6 vittime italiane della strage di Capodanno di Crans-Montana.
- In apertura “Trump: ora la Groenlandia”, “Venezuela caos, Donald minaccia la vicepresidente Rodriguez: "Faccia le cose giuste o pagherà”, con l’approfondimento “Meloni sente Machado. L'Ue:garantire i detenuti” e l’analisi Militari e vie deserte nel Paese sospeso”. Fotonotizia dedicata alla guerra in Ucraina con “Nella trappola Donbass”. Ampio richiamo alla tragedia svizzera con “In Italia le salme dei morti nel rogo”.
- In primo piano “Supertestimone contro Maduro”, “Interim alla vicepresidente Rodriguez ma per gli Usa è illegittimo. Meloni sente la Nobel Machado. Dopo il blitz a Caracas la Danimarca teme per la Groenlandia. Trump: ‘Serve per la nostra difesa’”. In evidenza anche la tragedia di Crans-Montana con il titolo “Una tragedia evitabile” e le foto delle sei vittime italiane. In taglio basso “Addio a Casavola il giurista della laicità”.
- In apertura la manovra “Pensioni, tasse, casa, salute, ambiente: le 150 novità 2026 per famiglie e imprese”. In alto “L’avvertimento di Trump alla nuova leader del Venezuela. ‘Se non fa ciò che è giusto, pagherà più di Maduro’. E invita i big del petrolio a investire a Caracas”. Approfondimento sui fondi e previdenza con “Doppia spinta ai fondi complementari con contratti e regole più flessibili”. In evidenza anche il tema immobiliare con “Ora la rinuncia alla proprietà è possibile solo per i contitolari”.
- In apertura “Interona”, che celebra la vittoria e la corsa scudetto dei nerazzurri. In primo piano il successo contro il Bologna e il primato con “Chivu torna primo a +1”. Spazio anche al Napoli con “Rullo Napoli Conte si esalta ‘eccezionali’”. In taglio laterale il Torino protagonista con “Toro vero: tre gol a Verona”. Richiami anche sul Milan e sul duello Champions tra Juve e Roma.
- L’apertura è dedicata alla tragedia di Crans-Montana con il titolo “Ciao angeli”, “Identificate le 6 vittime italiane. Già oggi il rientro delle salme”. Ne rientrano 5 su 6. Ampio spazio anche al “piano Trump dopo Maduro”: “Petrolio, Groenlandia e il ruolo (già in dubbio) della vice Rodriguez. Schiaffo a Mamdani, processo a New York”. In evidenza “Lezioni di Sharia anche in Italia. E Hannoun Jr insulta il governo”. In taglio basso “Il peruviano killer espulso due volte e graziato dal Cpr”.
- In apertura “Il trio Ursula, Kallas e Meloni sta con l'aggressore (se è Usa)”, “L’Ue che denunciava ‘operazioni russe in Venezuela’ ora tace”. In alto “Giustizia: Marina B. in campo per il Sì a pranzo con Tajani” e “Pista su Delle Chiaie, i legali di Borsellino ai pm: ‘Ora indagate’”. In evidenza anche “Pagare a rate su internet: nel 2026 diventa difficile”. In taglio basso “Giubileo, maxi-fiasco e conti in rosso”.
- In apertura “Trump avvisa la vice di Maduro. E rilancia: ora la Groenlandia”, “Delcy Rodriguez, lady petrolio, guiderà il Venezuela. La Casa Bianca: faccia le cose giuste. Il presidente deposto in cella a New York. Spunta un supertestimone: un ex 007 di Caracas”. In primo piano anche la tragedia svizzera con “Il pianto di Crans-Montana. Le vittime italiane sono sei”. In taglio basso “Il conto dei furti nei supermercati: quattro miliardi. Tonno e alcol i prodotti più rubati”.
- L’apertura è dedicata allo scenario venezuelano con il titolo “La democrazia dopo Maduro”, e l’analisi: "La vita in Venezuela dopo Maduro”. Al centro “Appello per una svolta a destra”, “La questione settentrionale e l'urgenza dell'autonomia. Libertà, responsabilità, identità: le chiavi per governare il futuro. Il manifesto politico di Luca Zaia”. Spazio alla riflessione tecnologica con “L’anno che verrAI. Una chiacchierata con l’intelligenza artificiale”. In taglio basso “Perché dalle Olimpiadi può svettare una nuova destra. Parla A Fontana”.
- In apertura “L’operazione in Venezuela non ferma Trump”, “Dopo Caracas, la Groenlandia”, “Altolà Usa alla vice di Maduro, Rodriguez. L'ex presidente a New York: oggi al giudice”. In primo piano anche “Trentini, Chiesa in campo. Zuppi chiama la famiglia”. In evidenza la cronaca giudiziaria con “Castel d’Azzano, nessun avvocato vuol difendere i due fratelli della strage”. Spazio anche alla tragedia svizzera con “Il rogo in Svizzera. Identificati i 6 italiani morti. Il dovere della verità”.
- L’apertura è dedicata al Venezuela e agli equilibri globali con “Dopo Maduro tocca a Rodriguez. Trump: ‘Se sbaglia la paga cara’”. In alto il commento politico con “Imperialismo e autoritarismo. Le due facce di Donald”. Ampio spazio alla tragedia di Crans-Montana con “Riconosciute le sei vittime italiane ‘Disastro evitabile’”. In taglio centrale “Per credere alla democrazia serve ripararla”.
- In apertura “Perché è legittimo far cadere i dittatori”, “Diritto di golpe”: In Europa “la sinistra attacca Trump e parla di violazione dei trattati internazionali”, con Meloni che “sente Maria Corina Machado: nuova speranza per il popolo venezuelano”. In primo piano anche il referendum con “Bugie negli spot per il ‘no’ al referendum”. In spalla la tragedia Crans-Montana con “L’ambasciatore vuole risposte dalla Svizzera” e i parenti delle vittime “Noi a Crans orgogliosi dell'Italia”.
- L’apertura è dedicata al tema sicurezza con il titolo “Dobbiamo tenerci i killer clandestini”, che richiama il caso del “peruviano accusato del delitto di una diciannovenne a Milano”. Spazio alla politica interna con “La sinistra fa la guerra ai medici: ‘Ridateci 70.000 euro a testa’”. In evidenza anche “Maduro in gabbia, ma è caos sul successore”, Sulla Groenlandia: Trump: “Ci serve per difesa”. In taglio centrale il commento geopolitico con “È tempo di leader con spada e moneta: il modello Ue ha fallito”.
- In apertura “Corsa a tre” sull’Inter di Chivu a San Siro che domina il Bologna (3-1 con gol di Zielinski, Lautaro, Thuram e Costro per i rossoblu) e si riprende la vetta della classifica davanti al Milan e al Napoli che espugna l'Olimpico battendo 2-0 la Lazio. Spazio all’Inter con “Cima Lautaro: l’Inter si diverte”. In evidenza anche il Napoli con “Napoli perfetto”. In taglio basso l’attenzione sul Milan con “Milan, che mira: ha segnato 11 gol con il primo tiro”.
- In apertura “Toro! Tre salti di gioia”. In alto la sfida scudetto con “Furore Inter: ciao Bologna”. Spazio anche al Napoli con “Napoli show, risse e guai”. “Zielinski, Lautaro, Thuram: che rivincita! Marotta apre il... Cancelo e "saluta" Frattesi. Spinazzola e Rrahmani stendono la Lazio. 3 espulsi. Conte in ansia per Neres e il mercato”. Spazio anche al Napoli con “Napoli show, risse e guai”. In spalla il mercato con “Pellegrino o Dovbyk. Un vero 9 per Spalletti”.