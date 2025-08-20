Esplora tutte le offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 agosto: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
16 foto

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani troviamo la trattativa per un vertice tra Mosca e Kiev, mentre Donald Trump promette all'Ucraina "copertura aerea", ma "niente truppe Usa". Spazio anche allo scontro Schillaci-Salvini sulla questione vaccini. Focus anche sulle parole del ministro Piantedosi sui casi delle due vittime a Olbia e a Genova a seguito dell'uso del taser: "Strumento necessario". In primo piano infine il ritiro di Sinner a Cincinnati: "Tra due giorni torno al lavoro"

