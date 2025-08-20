Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 agosto: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani troviamo la trattativa per un vertice tra Mosca e Kiev, mentre Donald Trump promette all'Ucraina "copertura aerea", ma "niente truppe Usa". Spazio anche allo scontro Schillaci-Salvini sulla questione vaccini. Focus anche sulle parole del ministro Piantedosi sui casi delle due vittime a Olbia e a Genova a seguito dell'uso del taser: "Strumento necessario". In primo piano infine il ritiro di Sinner a Cincinnati: "Tra due giorni torno al lavoro"
- La trattativa Putin-Zelensky in apertura. Per il vertice, "i russi propongono Mosca. La Casa Bianca sonda Budapest. Macron: sia a Ginevra". Trump a Kiev: "No truppe Usa in Ucraina, solo copertura aerea". Spazio anche al caso Schillaci, che attacca Salvini: "Il ministero così non va". In prima pagina anche la questione delle carceri italiane: "Evasioni e suicidi, Gratteri: le carceri nelle mani dei boss". Il ritiro di Sinner a Cincinnati: "La testa di Sinner non si adatta al tennis che scotta"
- In primo piano ancora gli Usa che garantiscono uno "scudo aereo per l'Ucraina". Intanto, Trump "prepara l'incontro tra Putin e Zelensky". e L'Ue incalza: "Accordo o sanzioni". Spazio anche alle risorse per la scuola, con le parole di Valditara: "Fondi speciali per la scuola nel cratere sismico dell'Italia Centrale". Poi, la decisione della Cassazione sul caso del datore di lavoro insultato da una dipendente davanti ai colleghi: "Giusto licenziarla". Infine, focus sui tatuaggi: "Uno su 4 è pentito. La cosa a rimuoverli"
- In apertura, "Hojlund scatto Milan": il club rossonero vorrebbe acquistare il danese in prestito con diritto di riscatto. Spazio anche all'intervista a Bonny: "Ascolto Thuram, papà Chivu e la Vanoni. Perché l'Inter era nel mio destino". Focus anche sulla Juventus: "Kolo bis". Poi, Krstovic all'Atalanta "(al Lecce vanno 25 milioni)", mentre "Lookman si allena da solo". In prima pagina anche Sinner: "Non vedo l'ora di giocare"
- In primo piano l'intervista esclusiva a Dzeko: "La classe non invecchia". E aggiunge: "Modric fa ancora la differenza". Spazio anche a Hojlund, "al sorpasso". Poi, la Juventus che "avanza per Kolo". L'Inter: "Chalobah o Kiwior". La vittoria del Real contro l'Osasuna: "E' subito Mbappé". Infine Mourinho, "ostacolo Benfica"
- In apertura l'intesa della Juve con l'Ala: "Zhegrova ha detto sì!". 2IL kosovaro è in scadenza: si può chiudere a 18-20 milioni". Spazio anche al Milan: "Vlahovic-Hojlund: bagarre Milan-Napoli". Focus anche sul Torino e il contratto di quattro anni con Nicolussi. In prima pagina anche Sinner, dopo il ritiro da Cincinnati: "Due giorni e riparto"
- "Boom BTp nei portafogli esteri" è l'apertura di oggi del Sole 24 Ore, che sottolinea: "In giugno acquisti per un valore di 34 miliardi, il massimo da sei anni". In prima pagina anche la produzione enologica: "Sulla vendemmia 2025 pesano 40 milioni di ettolitri di vino invenduto". Focus anche sulla spesa per i farmaci: "In manovra 1,5 miliardi di euro in più". Spazio anche alla guerra in Medio Oriente: "Cessate il fuoco a Gaza, Egitto e Qatar sollecitano la risposta di Israele"
- In prima pagina le trattative per il vertice tra Trump, Putin e Zelensky: "I Tre pronti al summit, l'Ue pronta a pagare". Intanto, il presidente Usa dichiara "niente truppe a Kiev" e "molla all'Europa la sicurezza dell'Ucraina: armi americane per 100 miliardi". Sul fronte Medioriente, "Netanyahu respinge la tregua per Gaza e insulta Macron: 'Aiuta gli antisemiti'". Focus sui Giochi 2026: "Metà opere nel 2027-'33"
- In apertura ancora l'Ucraina, all'indomani del vertice Trump-Zelensky-leader Ue alla Casa Bianca: "Il tavolo che scotta". Ora "parte subito in salita il confronto sulla sede del vertice tra Zelensky e Putin (che provoca proponendo Mosca). L'editoriale di Riccardo Redaelli sul tema: "Il potere di un ruggito". Le ipotesi di Ginevra e Budapest". Spazio anche alle carceri italiane e alla condizione dei detenuti: "Nuovo Sos per i disagi psichici". Infine, la storia del padre di Papa Leone XIV
- "Europa in campo" è il titolo d'apertura del Riformista sul vertice alla Casa Bianca sull'Ucraina. "In sette, da Trump, fanno asse con Zelensky per una pace dignitosa in Ucraina". Spazio anche alla guerra a Gaza: "La pressione è l'arma che Israele deve usare per annientare Hamas". In prima pagina anche l'editoriale di Fabrizio Tassinari sull'incontro a Washington: "I nani diventano re al vertice della Casa Bianca, finalmente il vecchio continente trova la sua voce"
- In prima pagina ancora la trattativa sul summit di pace in Ucraina, mentre Trump chiarisce: "No truppe Usa a Kiev" e "sosterremo l'Ucraina con gli aerei". Meloni si dice "contraria all'invio di soldati". L'intervista a Baunov sulla questione: "Putin vuole risultare vincitore. La Ue non si fidi: servono difese". Spazio anche alla moglie di Matteo Materazzi, affetto da Sla: "Aiuto per portare la cura in Italia". Infine, il ritiro di Sinner da Cincinnati: "Il riposo del guerriero"