Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 agosto: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani italiani di oggi la frenata di Mosca su un accordo di pace con Kiev, mentre la Nato lavora a un sistema di garanzie di sicurezza. In evidenza anche la decisione di Israele di approvare il piano per dividere la Cisgiordania, compromettendo la prospettiva di uno Stato palestinese. Grande spazio poi all’ultimo saluto a Pippo Baudo nella sua Militello. A Milano, arrestata la madre del tredicenne che guidava l’auto rubata coinvolta in un incidente mortale
- L’apertura è dedicata alla guerra in Ucraina: “Pace con Kiev, frenata di Mosca”, con il Cremlino che frena l’intesa “Incertezza sul vertice, Lavrov accusa Bruxelles” e le analisi “I valori e la forza” e “Le trappole dello zar”. In primo piano anche Israele che approva il piano “separare la Cisgiordania: addio allo Stato di Palestina”. In evidenza il caso di cronaca a Malpensa: “Dà fuoco al check-in e spacca i monitor, paura a Malpensa”. In taglio basso l’addio a Pippo Baudo con “Cori e applausi per Baudo: “Ora è una stella del cielo””
- Il titolo principale è su “Israele (che) taglia in due la Cisgiordania”, con le critiche dell’Anp e dell’Italia per la violazione del diritto internazionale, l’analisi “Dopo ci servirà una lingua nuova” e l’intervista “Thrall: è pulizia etnica e non protesta nessuno”. In primo piano anche il conflitto in Ucraina: “Vertice su Ucraina, il gelo di Mosca”. In taglio centrale l’addio a Baudo con “Pippo vi ha voluto bene”. Tra gli altri temi in prima pagina anche la polemica sullo sport: “Ulivieri: boicottiamo lo sport non è apatia”
- L’apertura è dedicata alla guerra in Medio Oriente “Netanyahu cancella la Palestina”, con l’annuncio che “La Cisgiordania sarà divisa in due” e l’assalto a Gaza City iniziato nella notte. In evidenza anche l’intervista all’ex ministro degli esteri di Kiev: “Kuleba: "Ucraina sicura solo nell'Ue”, con l’analisi “Se stavolta Bruxelles non nasconde la testa”. In spalla il ricordo di Pippo Baudo: “Il testamento di Pippo Baudo: il successo da solo non rende felici”. A centro pagina spazio allo sport con l’intervista alla pallavolista azzurra Antropova
- Il quotidiano apre con “Difesa di Kiev, il piano italiano”. "La mail di Palazzo Chigi a Rubio: mobilitazione degli alleati in 24 ore in caso di attacco russo. Voto delle Camere per aderire al patto sulle garanzie. Trump a Orbán: via il veto all'Ucraina”. In primo piano anche la guerra in M.O.: “Israele, insediamenti e Cisgiordania divisa, Tajani: inaccettabile la mossa di Tel Aviv”. In taglio centrale i funerali di Pippo Baudo: “L’addio è il ritorno a casa”. In spalla, spazio ai migranti: “La caccia agli scafisti supera le acque territoriali”
- Il quotidiano economico apre con “Servono 2,3 milioni di laureati e tecnici”, l’allarme sulla carenza di profili professionali Stem entro il 2029. In primo piano la crisi in Medio Oriente con “Israele: via libera ai coloni in Cisgiordania, la Ue: è illegale”. In taglio centrale l’analisi dei bilanci delle banche europee: “Banche, il Sud Europa inverte la rotta e batte il Nord per utili netti e profitti”. Spazio anche alla tecnologia e alla sicurezza: “Energia nel mirino degli attacchi cyber (+107%)”
- L’apertura è sul caso di cronaca di Milano: “Arrestata la mamma dei baby killer rom”, alla guida dell’auto che ha ucciso Cecilia de Astis. E sulla paura di ieri a Malpensa dove un “Rifugiato dà fuoco al desk partenze e blocca Malpensa”. Spazio anche alla guerra in Ucraina: “Soldati in Ucraina, Macron resta solo”. Fazzolari: “Garanzie di sicurezza a Kiev per scoprire se Putin bluffa”. In evidenza l’editoriale sui vaccini: “Crisi sui vaccini? Anche no, grazie”. In taglio basso: “La sfida europea sulle terre rare passa per i vecchi computer”
- L’apertura è su Israele: “Altro chiodo sulla bara dello Stato palestinese”, con riferimento alle nuove colonie in Cisgiordania e all’offensiva a Gaza. In evidenza anche la diplomazia internazionale sulla guerra in Ucraina: “A Putin va l’Ucraina più ricca, Macron sui soldati resta solo”. Tra i temi politici interni spazio al riesame con “Catella abituato a trattare Sala&C come dipendenti”. In taglio laterale il ricordo: “Nada Cella, ‘cold case’ vecchio stile: test e Dna”