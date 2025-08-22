Detenuto fugge da carcere di Palmi: è un boss della Sacra Corona Unita

È Marino Massari, di 35 anni, l'uomo evaso nel pomeriggio dal carcere di Palmi e ripreso a distanza di poche ore dalla polizia penitenziaria
È Marino Massari, di 35 anni, boss della Sacra Corona Unita, l'uomo evaso nel pomeriggio dal carcere di Palmi (Reggio Calabria) e ripreso a distanza di poche ore dalla polizia penitenziaria, che aveva avviato le ricerche dell'uomo insieme alla Polizia di Stato e ai carabinieri. Massari sarebbe evaso, sfuggendo al controllo del personale del carcere, arrampicandosi su un muro di cinta alto quattro metri. Il detenuto è stato individuato in una strada di Palmi mentre tentava di allontanarsi ed è stato subito ricondotto in carcere. "Ancora una volta, dunque, sono le donne e gli uomini della Polizia penitenziaria a porre rimedio, con professionalità, impegno e sacrificio, alle inefficienze ancestrali del sistema carcerario del Paese", afferma Gennarino De Fazio, segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria che ha reso noto l'episodio.
