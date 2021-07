Coronavirus, positivo leopardo delle nevi dello zoo di San Diego

Ramil, un raro esemplare di leopardo delle nevi, è stato contagiato dal coronavirus allo zoo di San Diego, in California. Lo ha fatto sapere la stessa struttura, precisando che l'animale non era stato vaccinato. Il felino, 9 anni di età, aveva iniziato ad avere un po' di raffreddore giovedì scorso, poi la tosse. Due test per il Sars-CoV-2 ed è risultato positivo.

In quarantena con la 'partner'

Al momento il leopardo delle nevi - di cui esistono meno di 10.000 esemplari al mondo - è in quarantena insieme alla sua 'partner'. Due leopardi siberiani, che vivono in gabbie vicine a Ramil, sono stati messi in quarantena per sicurezza e l'accesso alla loro area è stato chiuso. Ramil al momento non presenta altri sintomi preoccupanti, ma gli addetti dello zoo non hanno idea di come sia stato contagiato.