Roma, trovato ragno tropicale in un supermercato: portato al Bioparco

Una tarantola sudamericana (Chromatopelma cyaneopubescens) è stata avvistata nell’area di carico e scarico merci di un supermercato situato nel municipio VII. L'animale è ora custodito in una teca del Bioparco. La notizia è stata riportata da Romatoday.

Il ritrovamento e la cattura del ragno

È probabile che il grosso ragno, questa l'ipotesi più accreditata, abbia attraversato l'oceano con un carico di frutta esotica destinata al supermercato. I vigili urbani hanno avvertito il direttore zoologico del Bioparco che ha mandato sul posto il personale del Rettilario dove ora si trova l'animale. Il ragno non è particolarmente pericoloso, anche se è in grado di inoculare sostanze tossiche. Il Bioparco di Roma, ricordano che questa è la stagione in cui è più facile imbattersi in questi animali, raccomanda di prestare attenzione a mettere le mani fra sassi e cespugli, per non correre il rischio di farsi mordere dalla vedova nera dalle tredici macchie rosse, dal ragno vespa o dal ragno violino, tutti ragni potenzialmente pericolosi ma non per questo da uccidere, anche perché indispensabili per l’equilibrio degli ecosistemi.