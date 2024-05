Gelato per cani made in Italy sbarca sulle spiagge del Qatar

Il gelato per cani, 100% made in Italy, di Fidovet sarà venduto quest’estate, presso chioschi in stile food truck, in una delle spiagge più esclusive del Qatar: la pet friendly, West Bay Beach, situata nel cuore di Doha e circondata dalla linea costiera su cui si affaccia il quartiere degli affari. È quanto è emerso a Interzoo 2024, la maggiore fiera internazionale del settore pet, che si è svolta a Norimberga nel mese di maggio e dove il brand di petfood marchigiano - noto, oltre che per il gelato, anche per yogurt, dessert e oli (tutti basati su innovazioni brevettate) - ha riscosso un grande successo che l’ha portato a stipulare numerosi accordi di distribuzione in tutto il mondo.

Siglate intese con Qatar e Bahrein

Fidovet ha siglato un’intesa, della durata di 12 mesi, con Majd General Trading, società commerciale autorizzata con sede a Doha e una filiale a Manama, nel Regno del Bahrein, per la commercializzazione in spiaggia, a partire da questa stagione estiva, dei propri prodotti petfood, che saranno proposti in location trendy e informali. A Interzoo 2024 l’azienda marchigiana ha stretto inoltre patti di distribuzione in gelaterie e pet shop ungheresi, in Francia, Germania, Olanda e Belgio (con il gruppo belga Flamingo), mentre sono in fase avanzata le trattative con distributori in Korea, Taiwan e Vietnam. Sono stati poi perfezionati accordi con country manager per lo sbarco nei Paesi Nordici (Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia), in Spagna, Israele, Honk Kong, Usa, Canada, Uruguay (per il Sud America).

La campagna di equity crowdfunding

Nel frattempo si è conclusa, con una raccolta superiore a 400mila euro, la campagna di equity crowdfunding sul portale Mamacrowd, finalizzata a rinforzare la capacità produttiva dell’impresa e la sua presenza in Italia e all’estero.