Oroscopo del 14 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Oggi i nati della prima decade mostrano un lato esuberante, sorretti da Giove e Luna. In amore, successi grazie a Saturno e Giove. Nel lavoro competenze operative. Possibilità di incrementare le finanze.



Giornata favorita dagli astri per un periodo gioioso e fortunato. In amore, matrimonio solido e nuova armonia di coppia, mentre nel lavoro sarete attenti e propensi alle nuove opportunità. Attenzione alle finanze: non esagerate con le spese inutili.



Oggi i transiti planetari sono favorevoli grazie alla presenza di Plutone e della Luna. Approfittate del tempo libero per dedicarvi a passioni personali come bricolage o giardinaggio. Buone le finanze ma non sperperate in cose futili.



Giornata di metà gennaio favorevole per i cancerini grazie alla Luna e a Venere. Relazione sentimentale promettente con il supporto di Nettuno. Sul lavoro, focus sulle attività da non rimandare. Finanze positive.



La Luna porta influssi positivi, anche se Plutone e Urano creano contrasti. È una giornata ideale per coltivare i propri interessi, dedicandosi alla cura di piante o animali domestici. Buona concentrazione al lavoro e finanze positive.



In una luminosa giornata di metà gennaio, i pianeti Luna, Urano, Mercurio e Marte vi sostengono, aiutandovi a superare facilmente qualche nervosismo. Mettete alla prova la vostra abilità manuale con attività creative.



I transiti odierni sono molto positivi: Plutone e la Luna vi donano vitalità e creatività da condividere con familiari e amici. Approfittate della giornata per esplorare nuove idee in ambito lavorativo. State attenti agli investimenti finanziari.



La giornata è sotto il controllo di Venere promettendo soddisfazioni per voi dello Scorpione soprattutto della prima decade. In amore, non nascondere i sentimenti, sarete produttivi nel lavoro, ma attenzione alle finanze.



Oggi è una giornata positiva per voi, soprattutto se appartenete alla prima decade. In amore, la vostra solare esuberanza vi renderà irresistibili. Concentratevi su ciò che amate per ottenere successo nel lavoro. Attenzione alle spese per evitare di andare in rosso col in conto in banca.



Nettuno e Urano, pianeti lenti, influenzano positivamente il vostro segno. Venere porta amore e cura, Mercurio creatività e genialità. Lavorate con impegno, tenendo sotto controllo le finanze.



In giornata, Luna contrastante porta stanchezza e problemi, ma Plutone vi dona forza e risoluzioni. La famiglia e la vostra metà vi donano gioia. Concentratevi sui passatempi che vi appassionano e siate cauti nelle finanze se avete progetti immobiliari in vista.



Giornata di buon auspicio con Venere, Saturno, Urano e Mercurio favorevoli al vostro segno. Fate attenzione alle dinamiche familiari e mantenete un equilibrio nella gestione delle emozioni. Amore intenso e dichiarazioni appassionate. Lavoro in crescita grazie alle vostre passioni.