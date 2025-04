Deep Beauty: l’elogio alla bellezza di KIKO e Ogilvy Italia

L’elogio alla bellezza di KIKO Milano in collaborazione con Ogilvy Italia. Il 5 aprile scorso si sono aperte le porte della mostra Deep Beauty: il dubbio della bellezza verrà esposta al Mudec di Milano. Sei sezioni che analizzano l’evoluzione del concetto di bellezza nelle sue sfaccettature ascolta articolo

Dal 5 aprile al 25 maggio approda al Mudec Photo di Milano Deep Beauty, una mostra dedicata alla bellezza a 360 gradi resa possibile dalla collaborazione tra KIKO Milano e il team creativo di Ogilvy Italia, sotto la direzione artistica di Giuseppe Mastromatteo, Presidente e Chief Creative Officer. Curata da Denis Curti, l’esposizione vuole analizzare l’evoluzione del concetto di bellezza in tutte le sue sfaccettature, partendo dal XIX secolo e giungendo sino ad oggi, mettendo in luce oltre sessanta opere di firme notissime come quelle di Marina Abramović, David LaChapelle, Michelangelo Pistoletto ed Helmut Newton.

I contenuti dell’esposizione La mostra si sviluppa in sei sezioni, con l'obbiettivo di trasportare i visitatori in un percorso emozionale e sensitivo a partire dalle fotografie esposte, eliminando stereotipi e accogliendo le diversità che connaturano la bellezza nelle sue diverse forme. Partendo dal tema delle Trasfigurazioni, in cui si rimanda a camuffamenti corporei, identità multiple e celate a sguardi deformi, si passa per l’area degli Incanti, che si concentra sul bisogno delle persone nel sentirsi accolte, protette, anche su piano sentimentale. A seguire, dopo la sezione Vertigini, in cui vengono richiamate la seduzione, l’attrazione e la provocazione scaturite dalla bellezza, la quarta area, Labirinti, lascia spazio all’incertezza, allo smarrimento, sino alla perdizione e al grande interrogativo dell’esistenza. Le ultime due sezioni Nuovi mondi e Artifici segnano un epilogo conclusivo verso il presente. La prima evidenzia soggetti meta-umani, accompagnati dall'inganno della perfezione, del prendersi cura di sé stessi e dei propri desideri nonostante il vincolo della propria forma, mentre Artifici mostra una bellezza che supera i confini della bidimensionalità fotografica per toccare la tridimensionalità della realtà.

L’intervento di Giuseppe Mastromatteo “La mostra Deep Beauty invita lo spettatore a perdersi, a sfuggire a qualsiasi ragionamento, perché la bellezza autentica i confini non li supera, semplicemente li smantella. E noi, non siamo di fronte a qualcosa da analizzare, ma a un’esperienza che ci attraversa e che disturba. Questo progetto esplora la bellezza che emerge dall’ossessione, dalla follia, dalla ricerca, dalla luce che modella il corpo e dal mistero ineffabile che solo l’arte, attraverso lo sguardo di questi autori che considero giganti, sa riconoscere e svelare”, commenta Giuseppe Mastromatteo, Presidente e Chief Creative Officer di Ogilvy Italia.