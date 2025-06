'She Built That', la campagna LEGO di “girl empowerment"

In un mondo in cui il concetto di costruire è ancora filtrato da stereotipi di genere, l’inno hip-hop dei Run-D.M.C. ‘It’s Like That’ – pubblicato per la prima volta nel 1983 – viene reinterpretato per raccontare una nuova storia. Il brano aggiornato e il relativo videoclip vogliono ispirare la società e le bambine di tutto il mondo a vedersi come costruttrici, creatrici e innovatrici. In Italia, ambassador dell’iniziativa è la ballerina e artista Giulia Stabile ascolta articolo

Si chiama She Built That l’ultima campagna lanciata da LEGO che re-immagina lo storico brano dei Run DMC del 1983 It’s Like That per invitare le bambine a vedersi come costruttrici, creatrici e innovatrici. “L’iconico brano è stata una scelta naturale – ha commentato Nic Taylor, SVP del Gruppo LEGO e Head of Our LEGO Agency -. It’s Like That è sempre stato un inno contro le convenzioni e a favore del cambiamento, e con She Built That lo abbiamo arricchito di empowerment e innovazione. Questo nuovo inno è un movimento per ridefinire cosa significa essere costruttori. Vogliamo ispirare le bambine di tutto il mondo a vedersi come creatrici e pioniere, capaci di plasmare il loro mondo in modi straordinari”.

Il brano Considerato uno degli inni più rivoluzionari della sua epoca, It’s Like That ha cambiato per sempre l’hip hop, mescolando realtà urbane con un messaggio di speranza. La nuova versione riunisce in una global girls crew alcune delle stelle emergenti più brillanti della Gen Z e della Gen Alpha, come la talentuosa DJ Livia – 17enne di Chicago considerata un fenomeno dello scratch – e la star della batteria e autrice Nandi Bushell. Sei artiste che mostrano come le ragazze stiano già plasmando il mondo che le circonda in modi straordinari. “I Run DMC hanno sempre supportato la rottura delle barriere e l’ispirazione al cambiamento – hanno commentato Joseph “Rev Run” Simmons e Darryl “DMC” McDaniels -. Siamo entusiasti di vedere il nostro inno rinascere come She Built That, una celebrazione della creatività e dell’innovazione delle bambine di tutto il mondo. Proprio come noi ci siamo spinti oltre i confini dell’hip-hop, vogliamo ispirare un mondo in cui ogni bambina riconosca il proprio potere di costruire”. Vedi anche Giornata internazionale dei Lego: tutte le novità per il 2025

La ricerca Nonostante i progressi, una nuova ricerca globale commissionata dal Gruppo LEGO rivela che, alla parola “costruttore”, i bambini associano principalmente “un uomo in un cantiere” (39%) o “un ragazzo che gioca con i mattoncini” (36%)*. Ancora oggi, genitori e bambini hanno cinque volte più probabilità di associare il termine “costruire” alla mascolinità piuttosto che alla femminilità. L’indagine, condotta su 32.605 tra genitori e bambini in 21 Paesi, ha rivelato che l’80% degli adulti ritiene che la società veda ancora i maschi come costruttori “naturalmente” più portati delle femmine. Non sorprende quindi che molte bambine e mamme tendano a sottovalutare le proprie capacità di costruzione rispetto a quelle di bambini e papà. Il Gruppo LEGO vuole cambiare questa narrazione. “Essere un costruttore va ben oltre caschetti e martelli: significa valorizzare il potenziale creativo presente in ogni giovane per costruire sogni, creare connessioni e plasmare il futuro – ha detto Lena Dixen, SVP Product Group, Core Businesses del Gruppo LEGO -. Ogni ragazza e ogni donna è una costruttrice – che si tratti di mettere insieme una squadra, affrontare sfide o superare i limiti. Con She Built That vogliamo dare forza alla prossima generazione di costruttrici e contribuire a costruire una società in cui tutti i bambini possano esprimere appieno il proprio potenziale creativo e ricevere il riconoscimento che meritano, indipendentemente dal genere”. Vedi anche LEGO Italia e Francesca Michielin celebrano musica, fiori, emozioni