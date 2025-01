Giornata internazionale dei Lego: tutte le novità per il 2025

La ricorrenza cade lo stesso giorno in cui il falegname danese Godtfred Kirk Christiansen presentò per la prima volta il brevetto per il mattoncino originale nel 1958. Come nessun altro mattoncino prima, questo singolare giocattolo aveva un sofisticato sistema ad incastro, più forte e versatile

Il 28 gennaio si celebra la Giornata internazionale dei Lego, i mattoncini di plastica colorata amati da bambini e adulti Da Harry Potter alla Ferrari, da Star Wars a Mine Craft non c’è serie, oggetto iconico o evento che non sia replicato in chiave Lego. Primi compagni di giochi dei bambini più piccoli oppure oggetto di culto degli adulti che li collezionano spendendo cifre da capogiro, i Lego sono una delle passioni universali. Da qualche anno infatti gli esperti considerano la Lego uno tra i brand più forti al mondo.

Le origini

La Giornata internazionale dei Lego si tiene lo stesso giorno in cui il falegname danese Godtfred Kirk Christiansen presentò per la prima volta il brevetto per il mattoncino originale nel 1958. Come nessun altro mattoncino prima, questo singolare giocattolo aveva un sofisticato sistema ad incastro, più forte e versatile. Godtfred brevettò non solo il design per il suo singolo mattoncino Lego, ma anche il sistema di più mattoni usati insieme in uno unico. Il nome deriva dalle parole danesi “LEg GOdt” che si traducono con “giocare bene”. Nel 2009 è stata creato una casa interamente in Lego. La costruzione ha richiesto più di 3,3 milioni di mattoni per essere realizzata e aveva anche un bagno funzionante, un letto e una doccia. Ogni secondo nel mondo vengono venduti 7 set di Lego.