Budapest, svelato treno fatto di mattoncini Lego. VIDEO

Non può trasportare passeggeri ma rimarrà esposto nella capitale ungherese per celebrare il 137esimo anniversario del primo tram della città

A Budapest è stato inaugurato il primo tram interamente in Lego a grandezza naturale. L'opera è stata realizzata con 1,8 milioni di mattoncini, per un veicolo che pesa ben 6 tonnellate e che - purtroppo per i fan - non può trasportare passeggeri. Il tram celebra il 137esimo anniversario del primo tram della capitale ungherese. Sarà esposto in una piazza fino al 20 dicembre.