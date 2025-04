Polifonia, una storia di integrazione e rifiuto

Le parole dello sceneggiatore

“La musica e il suono sono il linguaggio segreto dei popoli e della natura – spiega Johnny Mox, musicista, compositore, produttore, giornalista e podcaster che ha realizzato la sceneggiatura di questo fumetto -. Questa storia parla di immigrazione cercando di mostrarne l’enorme complessità, parla dei conflitti interiori e degli scontri generazionali che sono chiamati ad affrontare le persone che hanno passato metà della propria vita in un continente e l’altra metà in un luogo nuovo e sconosciuto. Parla di comunità che, per continuare ad esistere, sono costrette a trovare risposte a sfide sempre nuove. Racconta dell’enorme potere della musica e di cosa le persone sono in grado di fare quando voci, cuori e pensieri sono declinati all’unisono”.