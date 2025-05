Dal passato al futuro: il Molteni Museum si rinnova, diventa 2D

A dieci anni dalla sua fondazione il Molteni Museum, che ha sede nello storico stabilimento del gruppo Molteni a Giussano, nel cuore del distretto della Brianza, si rinnova. Il nuovo allestimento curato dall’artista e designer israeliano Ron Gilad è un racconto attraverso parole e immagini. E’ come un libro da sfogliare sull’evoluzione e la storia del design italiano dell’ultimo secolo. Il viaggio è pensato da Gilad come un mondo bidimensionale che accompagna il visitatore lungo un ponte immaginario tra passato e futuro. “La mostra trae ispirazione da diversi materiali storici in 2D – elementi di graphic design, fotografie, campagne pubblicitarie, anche cianografiche”, racconta Ron Gilad. “Questi elementi, spesso trascurati nel contesto delle creazioni di arredo 3D, sono interpretazioni dei creativi che hanno aiutato la comunicazione del lavoro dell’azienda nel mondo, attraverso forme 2D sia fisiche sia digitali. La mostra vuole celebrare questi materiali ed esplorare l’evoluzione del design, rivisitando e risignificando il passato”. Gilad reinterpreta i tratti distintivi dell’identità aziendale: dai materiali – con il legno protagonista – ai prodotti, alla tecnologia, all’artigianalità. Anche il modo di esporre si scosta dalla classica esposizione di oggetti. I pochi i pezzi d’arredo in esposizione, come la poltrona Mix di Afra e Tobia Scarpa per UniFor del 1975 o la poltrona disegnata da Gio Ponti nel 1954 per villa Planchart a Caracas, o la Monk di Afra e Tobia Scarpa rieditata in occasione del Salone del Mobile 2025, lasciano spazio a cataloghi, pubblicità, poster, gadget che ripercorrono le collaborazioni del gruppo Molteni con fotografi, agenzie di comunicazione, artisti, designer.