Se c’è un simbolo di creatività, da coltivare fin da bambini e da alimentare da adulti, questo è rappresentato dalle costruzioni LEGO®. E se alla creatività si aggiunge la passione per i fiori c’è una perfetta rappresentazione: LEGO® Botanicals. Per arrivare al mix perfetto basta aggiungere una buona musica e la giusta dose di emozioni. E se dovesse servire anche una location per tutto questo? Eccola, è Sanremo, città dei fiori e della musica

Per San Valentino, LEGO Italia ha scelto di accendere i riflettori sulle connessioni e sulle relazioni autentiche che esistono e resistono in un mondo sempre più social e veloce, dove spesso ci troviamo a vivere rapporti meno veri, sinceri e profondi. E tornando al nostro mix perfetto, quando la musica incontra la creatività, nascono connessioni straordinarie. Che si trasformano in un progetto. LEGO Italia e Francesca Michielin hanno unito le forze per dare vita a un’esperienza unica, fatta di emozioni, colore e condivisione. Attraverso un allestimento floreale, un’iconica opera d’arte in movimento per le vie di Sanremo e un’iniziativa social coinvolgente, il brand e l’artista hanno celebrato i legami autentici con un linguaggio universale: la musica e i fiori.

LEGO® Botanicals, il piacere di regalare un fiore Al centro dell’iniziativa c’è la linea LEGO® Botanicals, che invita tutti a riscoprire il piacere di regalare un fiore che dura per sempre, simbolo di un legame autentico e senza tempo. Durante la prima settimana di febbraio Francesca Michielin ha ricevuto dai suoi fan pensieri e racconti d’amore tramite il suo profilo Instagram. Messaggi accompagnati dall’immagine del fiore LEGO® Botanicals che meglio rappresenta i loro sentimenti. La cantautrice ha dato vita alla magia nella “Stanza Fiorita LEGO®”, un luogo speciale dove ha letto alcune delle dediche che le sono arrivate, trasformandole in un racconto collettivo sulle connessioni che contano davvero. A fare da sfondo e cornice al racconto un’esplosione di fiori LEGO®, che rappresentano perfettamente l’idea di un sentimento che non appassisce mai. Approfondimento Musica e fiori, Michielin racconta l'amore nei messaggi dei fan

Fiori per le strade di Sanremo Secondo atto del progetto: fiori, connessioni e musica in movimento. Con la spettacolare Cargo Bike Floreale LEGO®, una creazione firmata dal LEGO® Certified Professional Riccardo Zangelmi, sono stati distribuiti piccoli omaggi floreali in mattoncini LEGO da costruire per lasciare un ricordo speciale di questa esperienza. Francesca Michielin non si è fatta fermare dalla caduta e ha partecipato alla distribuzione: “Questa bellissima collaborazione è un sogno che ho fin da bambina e sono felicissima di poterlo finalmente realizzare. Ciò che mi rende ancora più felice è che questo progetto nasce e si sviluppa intorno al concetto di Amore in tutte le sue forme ed espressioni, quel sentimento così potente capace di darti forza nei momenti difficili”, ha sottolineato Michielin.