Fiori e amore

“L’ iniziativa di quest'anno in occasione di San Valentino è quella di celebrare l'amore in tutte le sue forme", racconta la cantautrice in gara al Festival. "San Valentino spesso è associato unicamente al fidanzatino e alla fidanzatina che vanno fuori a cena, a lume di candela. Invece è importante celebrare tutti i tipi di amore anche gli amori che non sono più con noi, ma che durano per sempre".



Francesca Michielin collabora con Lego per un'iniziativa che ruota attorno alle relazioni, alle connessioni tra persone. Ci sono i fiori, da un lato, e i messaggi dei fan dall'altro. "Lego firma questa iniziativa all’insegna dei fiori che durano - spiega Michielin - Io porto qui a Sanremo un brano che si chiama Fango in paradiso e sappiamo che dal fango nascono i fiori di loto, per esempio…".



La cantautrice ha unito la sua passione per le parole, che hanno un ruolo fondamentale nelle sue canzoni, e la passione per i mattoncini. "Sono una grande fan di Lego - racconta - Sto ricevendo dei messaggi che sono pazzeschi perché tante persone condividono le loro storie d'amore. Una delle storie che mi ha colpito di più è quella di una ragazza che si è sposata da un paio d'anni. La nonna l'aveva aiutata a scegliere i fiori per il matrimonio che sono gli stessi fiori che esistono anche in versione Lego. La nonna purtroppo non c'è più e quindi la ragazza le ha dedicato uno di questi fiori. Questa cosa è super emozionante".



Il progetto insieme a Lego prevede anche una cargo bike floreale. E a fermare Michielin non sarà certo la caduta. "Anche se ho avuto un piccolo infortunio, come sapete, distribuirò i fiori in bike per la città".