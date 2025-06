Money Road, 824 mila spettatori per il quarto episodio

Ascolti in crescita del 5% rispetto all’episodio precedente. Nei sette giorni si arriva a 1,5 milioni di spettatori. Sui social è lo show tv più discusso nella serata di ieri

Quarto episodio che è un vero punto di svolta per “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, il nuovo show Sky Original condotto da Fabio Caressa. Ieri sera è apparso chiarissimo come la Compagnia delle Tentazioni sia piena di strategie, rivalità e alleanze, tutte più o meno palesi: c’è chi cede alle tentazioni incontrate per strada e mente al resto del gruppo, c’è chi le rifiuta inneggiando a uno spirito di gruppo, salvo poi cedere a tentazioni individuali e nascoste ai compagni di avventura, c’è chi raccoglie i segreti inconfessabili dei “colleghi” ma dopo pochi minuti li spiffera senza preoccuparsene. Insomma, una Compagnia in cui sta succedendo di tutto: c’è da aspettarsi un gran finale di stagione, negli ultimi due episodi in arrivo nelle prossime settimane. In tutto questo, il montepremi finale potenzialmente in palio per il gruppo dei 12 – che nell’ultimo episodio potrebbero partecipare alla divisione del bottino che avranno raccolto fino ad allora – continua a scendere: dai 300mila euro dell’esordio si è arrivati ai 245.350 euro all’inizio del trekking di ieri, conclusosi poi alla cifra di 218.300 euro.

Ascolti in crescita Ieri sera, il quarto capitolo dell’inedito esperimento sociale ha ottenuto nel complesso, su Sky Uno/+1, TV8 e on demand, una Total Audience di 824mila spettatori, in crescita del +5% rispetto all’episodio precedente. Nei sette giorni, il terzo capitolo – in prima tv una settimana fa – ha raggiunto una Total Audience cumulata di 1.460.000 spettatori. Sui social, lo show prodotto da Blu Yazmine è stato in assoluto il più discusso della serata di ieri, con 10,2mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 12,5mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7); ad oggi il programma ha generato in totale 432mila interazioni e 41,4 milioni di videoviews, di cui 19,5 milioni organiche (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

Cosa è successo Alla partenza del percorso del quarto appuntamento, i partecipanti all’esperimento sociale hanno avuto la possibilità di incrementare il montepremi di 5mila euro. Davanti a una torta del peso complessivo di 862 grammi dovevano mangiarne – un boccone per ciascuno – 162, lasciandone 700 a Fabio (con una tolleranza di 10 grammi in più o in meno): purtroppo per loro, missione fallita. Altre tentazioni incontrate per strada: un minimarket con una miriade di oggetti in vendita tutti al prezzo di 1000 euro (e hanno acquistato due bottiglie di olio); una tentazione collettiva con una vera trattoria italiana costruita nel mezzo della giungla, ricca di portate tipiche del Belpaese, accolta da tutti e costata complessivamente 9mila euro; due carretti, rispettivamente con caffè e merende fredde – frutta e granita – da gustare in riva al mare. Fabio poi è stato protagonista di due tentazioni spietate: prima ha aperto un’asta con in palio una indimenticabile nottata in una suite a sfioro sul mare, da assegnare al miglior offerente, “vinta” da Enrico che ha offerto 4100 euro e ha portato con sé Alessandro; poi ha chiamato nel suo ufficio mobile tutti i partecipanti a due a due, offrendo loro un assegno da 2000 euro (più 1000 euro di spese bancarie) da assegnare a solo uno dei due a loro scelta: hanno accettato solo le coppie formate da Alvise e Danielle e Yaser e Roberta, facendo incassare gli assegni solo ai due ragazzi, ma entrambi hanno mentito al resto della Compagnia sull’esito dell’offerta. Intanto Benedetta, a cui nell’episodio precedente la guida del gruppo Marco aveva concesso uno speciale “check out ticket” (grazie al quale poteva chiedere una cifra specifica in cambio della sua uscita dalla Compagnia, cifra che poi poteva generare anche una controproposta), ha chiesto 25mila per abbandonare l’esperimento: Fabio ha proposto “solo” 10mila euro, basandosi sul montepremi a disposizione al momento e sulla previsione di spesa, ma l’offerta è stata rifiutata e quindi Benedetta ha fatto ritorno al campo base con gli altri. Quindi le ultime fasi del trekking, che hanno visto l’elezione di Alice a nuova guida della Compagnia; nei due bauli ha trovato due biglietti: “Non puoi lasciare la terraferma”, che assegna a Danielle, pensando di aiutarla dato che non sa nuotare, e “Condividi prelievo ATM”, che concede a Grazia con cui preleva la cifra massima a disposizione, 4mila euro, da dividere quindi in due.