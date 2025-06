Dargen D’Amico, è uscito il nuovo singolo "Centri Commerciali"

Il rapper, cantautore, produttore discografico, paroliere e disc jockey di Milano, pseudonimo di Jacopo Matteo Luca D'Amico, torna con una nuova canzone che si pone come una una riflessione in musica sulle relazioni nell’era digitale. Dopo il successo ottenuto con Onda alta, premiato al 23° Premio Amnesty International Italia, il rapper e cantautore meneghino è pronto a stupire ancora con un brano che, nel tipico stile dell’artista, unisce sonorità ipnotiche e riflessioni lucide sul presente

Distribuito dalle etichette Island Records e Universal Music Italia, il singolo Centri Commerciali è fruibile da oggi sia in formato download digitale sia in streaming. Alla composizione musicale hanno collaborato Edwyn Clark Roberts e lo stesso Pietro Bagni, mentre i testi portano la firma di Jacopo Matteo Luca D’Amico.

Dargen D’Amico è tornato: esce oggi, venerdì 20 giugno 2025, il suo nuovo singolo intitolato Centri Commerciali. Il rapper, cantautore, produttore discografico, paroliere e disc jockey di Milano, pseudonimo di Jacopo Matteo Luca D'Amico, torna con una nuova canzone che si pone come una una riflessione in musica sulle relazioni nell’era digitale. Dopo il successo ottenuto con Onda alta , premiato al 23° Premio Amnesty International Italia, il rapper e cantautore meneghino è pronto a stupire ancora con un brano che, nel tipico stile dell’artista, unisce sonorità ipnotiche e riflessioni lucide sul presente.

Relazioni e distanza nel mondo iperconnesso

In Centri Commerciali, Dargen D’Amico si confronta con uno dei temi centrali del nostro tempo: il modo in cui i social media stanno trasformando le relazioni umane. Il brano mette in scena un gioco di rime e incastri che, su una base musicale ipnotica, fa emergere con forza la distanza che cresce tra le persone, nonostante i “passi da giganti” della tecnologia. L’artista riassume questa contraddizione in una frase che colpisce per la sua efficacia: "La trappola dei giorni nostri, che abbiamo fatto passi da giganti, nel senso che siamo sempre più distanti".