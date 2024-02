5/6

Per la finale, il rapper ha scelto invece un look bicolor che, ha spiegato la sua stylist Rebecca Baglini, simboleggia il bene e il male: il nero per l'oscurità, il rosso per il cuore. Il ricamo 3D del completo è composto da duemila cuori di paillettes cuciti col filo usato per i cartellini del prezzo. Quanto siamo disposti a sacrificare per amore degli altri?, è la riflessione che suggerisce