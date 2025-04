Lego: inaugurazione nuovo stabilimento in Vietnam per 1 mld di dollari

In concomitanza con lo scoppio della guerra dei dazi di Trump, l’azienda danese leader nei giochi di costruzioni ha inaugurato uno stabilimento nell’area industriale di Binh Duong, vicino alla capitale Ho Chi Minh, in Vietnam, con un investimento di un miliardo di dollari. L’apertura della nuova sede sfida con temerarietà le durissime misure lanciate dal Presidente americano gli scorsi giorni: il Paese asiatico infatti, considerato un’estensione industriale della Cina, è stato punito con tariffe pari al 34%, ora sospese per 90 giorni.

Le dichiarazioni del Ceo di Lego

"È importante essere vicini ai Paesi in cui abbiamo un fatturato significativo e dove vivono molti appassionati di Lego. La nuova Fabbrica servirà ai consumatori asiatici e non produrrà beni destinati all'esportazione negli Stati Uniti. I prodotti Lego fabbricati in Vietnam andranno anche ai clienti di Australia, Giappone, Corea del Sud e India”. Così commenta Niels Christiansen, Ceo di Lego, aggiungendo: “Due anni fa si è registrata una forte crescita della clientela in Cina e, nonostante di recente ci sia stato un rallentamento, la regione Asia-Pacifico può essere una vera opportunità".