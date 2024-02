9/13

"Iniziative come questa servono a sensibilizzare sul progetto InDifesa (che abbraccia il significato di "indifesa", come aggettivo e "in difesa di") di Terre des Hommes. Nello specifico mi occupo di gravidanze e matrimoni precoci e, ancora oggi, a livello globale le ragazze vittime o ex vittime di matrimoni precoci e forzati sono 640 milioni. Come sottolinea il rapporto di InDifesa oltre il 45% di queste sono in Asia meridionale e in Africa Subsahariana. Tra i fattori di rischio ci sono proprio le guerre", racconta Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24