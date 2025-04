Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 7 al 13 aprile

Puntuale è arrivato un nuovo lunedì che coincide con l'inizio di una nuova settimana: sarà piena di soddisfazioni personali? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

Si parte con un nuovo lunedì in calendario ed una una nuova settimana da affrontare. Sarà significativa e ricca di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 7 al 13 aprile. LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE Settimana scorrevole, perfetta per pianificare e riflettere. In amore emergono nuovi sentimenti, anche se ancora in fase iniziale. Il lavoro premia l’impegno e la capacità di mantenere la calma. Valutate con lucidità ogni proposta.

TORO Le stelle parlano di trasformazioni importanti. L’amore si fa più autentico e coinvolgente, mentre il lavoro offre spunti interessanti per migliorare. Momento ideale per gettare le basi di nuovi guadagni: fidatevi del cambiamento e investite tempo in scelte ponderate.

GEMELLI La settimana richiede attenzione: in amore le emozioni si rincorrono ma presto tornerà la chiarezza. Al lavoro meglio evitare confronti diretti: mantenete il focus. Siate accorti valutando ogni passo con giudizio e evitando scelte affrettate.

CANCRO Clima positivo e cuore aperto: l’amore vi regala emozioni sincere e nuove possibilità. Sul lavoro la creatività è il vostro asso nella manica. L’intuito sarà una guida preziosa: fidatevi delle vostre percezioni, portano lontano.

LEONE Una settimana equilibrata in cui potete riflettere con serenità. L’amore non è travolgente ma regala chiarezza. Il lavoro si svolge con regolarità e potrebbe offrire occasioni fortunate. Apprezzate la stabilità senza aspettarvi grandi scosse.

VERGINE Le stelle vi spingono tra energia e confusione. L’amore appassiona ma destabilizza. Sul lavoro è fondamentale verificare ogni dettaglio: controllate mail, conti, appuntamenti. Le finanze richiedono riflessione e attenzione: non è il momento per rischiare o fare passi azzardati.

BILANCIA Settimana con qualche tensione emotiva ma ottime possibilità di chiarire. In amore cercate di difendere la vostra serenità da pressioni esterne. Il lavoro vi regala respiro e forse anche una proposta interessante.

SCORPIONE Settimana brillante per energie e motivazione. In amore tornano passione e gioco di sguardi. Sul lavoro si aprono strade nuove o si risolvono questioni in sospeso. La fortuna è discreta ma presente: un piccolo colpo di scena potrebbe migliorare la settimana.

SAGITTARIO Non tutto fila liscio, ma c’è margine per migliorare. In amore lasciate spazio al silenzio e al tempo. Il lavoro chiede concretezza, anche nei dettagli. Evitate fretta nelle decisioni: una scelta ponderata vi farà guardare più avanti. Equilibrio prima di tutto.

CAPRICORNO Settimana concreta, come piace a voi. In amore è tempo di certezze e relazioni autentiche. Sul lavoro le risposte arrivano, soprattutto se avete seminato bene.

La situazione può migliorare ulteriormente grazie a una decisione presa con lucidità.

ACQUARIO In amore qualcosa cambia: nuovi incontri o sguardi diversi su situazioni note. Il lavoro apre scenari alternativi che vanno valutati con apertura. Strategia e progettualità, anche se per ora i risultati sono più mentali che concreti. Fidatevi del processo.