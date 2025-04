Filorga al Milan Longevity Summit 2025, scienza e pratiche per vivere in salute

Al 1° gennaio 2024 in Italia si contano 22.552 centenari, di cui oltre l’80% sono donne. Tra questi, 677 individui hanno superato i 105 anni e 21 hanno raggiunto i 110 anni o più. Più del doppio rispetto al 2009. Questi sono dati importanti che raccontano i progressi medici e sociali, ma che portano con sé anche l’urgenza di definire nuovi paradigmi per garantire che una vita più lunga si accompagni a una migliore qualità della stessa. Per affrontare le sfide della società del futuro è importante che la longevità diventi sempre più alla portata di tutti. Per questo motivo Filorga, maison francese di alta cosmetica leader dell’anti-età in Italia, ha scelto di sostenere il il Milan Longevity Summit in qualità di unico partner cosmetico. L’evento, tornato nel capoluogo lombardo dal 21 al 29 marzo per l’edizione 2025, si è focalizzato sul miglioramento del benessere psico-fisico per una longevità di qualità che favorisca una condizione di armonia della persona con le sue necessità, le sue risorse e l’ambiente in cui vive, lavora, si realizza. In questo contesto, non stupisce come la pelle abbia un peso specifico sia in quanto organo che per le sue valenze estetico-psicologiche.