Topolino in dialetto, le edizioni per alcune regioni: ecco quali

Zio Paperone e il PDP 6000, la prima storia del numero 3608 del popolare fumetto, questa settimana verrà pubblicata in napoletano, catanese, milanese e fiorentino per celebrare la Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali di venerdì 17 gennaio. In Campania verrà distribuita l’edizione in napoletano, in Sicilia la catanese, in Lombardia la milanese e in Toscana l’edizione in fiorentino. Mentre nel resto del Paese la storia verrà pubblicata in italiano. Molto probabilmente, le edizioni in dialetto diventeranno un elemento ambito dai collezionisti.