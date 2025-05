Stroppa, Ivetic e Mascilli Migliorini vincitori di 'Pagine d’aMare'

Sono 'Cosa mi dice il mare' di Lorenza Stroppa per la sezione narrativa e 'Il destino del mare - Napoli e Venezia' di Egidio Ivetic e Luigi Mascilli Migliorini per la saggistica i vincitori della seconda edizione di 'Pagine d'aMare', progetto culturale nato nel 2024 per volontà del Cipom (Comitato interministeriale per le Politiche del mare) sotto il patrocinio del ministro per le Politiche del mare per promuovere e diffondere la cultura del mare come elemento essenziale della natura e come risorsa economica. La premiazione dei vincitori si svolgerà a Venezia venerdì prossimo, 23 maggio, alla Biblioteca Nazionale Marciana. L'evento sarà presentato dal conduttore e attore Beppe Convertini.