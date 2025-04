Ponti 25 aprile e 1 maggio, 14 milioni di italiani in viaggio

Il 68% dei vacanzieri, infatti, è stato condizionato nelle scelte delle vacanze proprio dall’inflazione. La gran parte della spesa dei viaggiatori sarà destinata ai pasti (34,4%) e al viaggio (21,5%); l’alloggio rientrerà nel 18% del budget, mentre agli acquisti extra sarà destinato il 10,4%. Tra gli individui intervistati che non andranno in vacanza, il 46,6% ha rivelato di non partire per motivi economici; il 35,3% per motivi familiari e un altro 12% a causa di impegni lavorativi