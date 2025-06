Garage auto, la classifica dei prezzi nelle principali città d'Italia

Ancora più marcati rispetto agli aumenti per le vendite sono quelli per gli affitti. mediamente, gli incrementi per i box offerti in locazione. Rispetto al 2021 è diventato molto più costoso prendere un garage in locazione a Catania, a circa +30%, così come a Bologna (+27%). Roma, Napoli e Milano hanno segnato rispettivamente un +20,2%, un +18,8% e un +18,2%. Le uniche città che non hanno raggiunto la doppia cifra solo Torino (+9,3%) e Bari (+5,9%), ma va detto che in nessun grande centro si evidenziano decrementi nel comparto delle locazioni.

