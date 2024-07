Introduzione

Secondo uno studio del Codacons, i rincari estivi investono ogni aspetto della villeggiatura inclusi stabilimenti, parchi e musei. Per soggiorni di una settimana in mete esclusive come Positano, Pula e Bressanone si può arrivare a spendere migliaia di euro. L'Albania si conferma tra le alternative più a basso costo. Da ieri intanto sono scattati gli aumenti delle tariffe Telepass con punte del +113%