Vacanze al mare, prezzi in aumento dell'8%: meno italiani su spiagge

Per l'estate 2024 le previsioni indicano un fatturato - per il comparto balneare nazionale nella sua complessità - pari a 33 miliardi 191milioni di euro in sostanziale stabilità (+0,4%) rispetto alla stagione estiva 2023 e in aumento del 4,2% rispetto alla stagione estiva 2019 (quindi in epoca pre-Covid). Lo prevede l'osservatorio Panorama Turismo - Mare Italia di Jfc che l'ANSA pubblica in anteprima. "È importante considerare - spiega Massimo Feruzzi, responsabile di Jfc e dell'Osservatorio - che tali incrementi di fatturato non sono lineari con l'aumento dei prezzi della vacanza, a significare come vi sia, da parte dei nostri connazionali e anche degli ospiti stranieri, una più forte attenzione alla spesa".

La ripartizione del fatturato

Nello specifico, per l'estate 2024 si prevede un fatturato così ripartito: quello generato dalla clientela italiana sarà di 23 miliardi 707 milioni con un decremento del 4,2% sui dati consuntivi dell'estate 2023. Il fatturato generato dalla clientela straniera sarà di 9 miliardi 484 milioni di euro, con un incremento del +14,3% sui dati consuntivi dell'estate 2023.

Agosto partenze in calo

Ma dove andranno per le proprie vacanze estive gli italiani? Dalla rilevazione a livello nazionale emerge come vi sia un incremento dei viaggi estivi degli italiani, ma anche come l'aumento dei flussi turistici si riferisca in prevalenza verso destinazioni balneari straniere, con Grecia, Spagna ed Albania a farla da padrone. Al contrario in Italia le destinazioni balneari segneranno indicatori altalenanti sia tra le località degli stessi ambiti balneari come pure tra le varie settimane, rendendo ancora più complessa l'attività degli operatori della filiera. C'è poi un allarme rosso per il mese di agosto, che rischia di non essere più il classico periodo delle 'vacanze degli italiani': troppo alti i prezzi, pienone solo dal 9 al 18 agosto e soggiorni sempre più brevi in questo mese, con una durata media che si riduce di ben 2,1 notti.