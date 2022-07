La spiaggia di Cala Porto, anche chiamata Lama Monachile, si trova appena fuori dal centro storico di Polignano a Mare. È uno degli scorci più noti e belli della zona. Posizionata ai piedi del piccolo borgo storico, è raggiungibile dal centro della città attraversando il ponte Lama Monachile. La spiaggia può essere ammirata anche dalle terrazze delle palazzine circostanti

